為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄國際食品展登場 打造「高雄首選」與「高雄海味」城市品牌

    2025/10/23 16:26 記者洪臣宏／高雄報導
    陳其邁幫「高雄海味專區」26家業者行銷。（高市海洋局提供）

    陳其邁幫「高雄海味專區」26家業者行銷。（高市海洋局提供）

    「2025高雄國際食品展」今（23）日於高雄展覽館南館登場，市長陳其邁表示，市府協助業者打造「高雄首選」與「高雄海味」兩大城市品牌，成功拓展國際市場，今年更創下5.58億元海外訂單佳績，期盼業者持續創新研發，讓世界看見並品嚐到高雄最驕傲的海洋與農業風味。

    陳其邁出席開幕典禮，特別參觀「高雄海味專區」與「高雄物產館」。海洋局集結26家水產加工、養殖及漁會業者展出多元海味產品，農業局也邀集17家農民團體與農企業推廣在地蔬果與農產。

    陳其邁表示，高雄農漁產品總產值約692.5億元，總產量超過93萬公噸，遠洋漁業規模居全國之冠；番石榴、玉荷包荔枝、梅子及棗子等農產更在國內外市場表現亮眼，外銷日本、新加坡、馬來西亞及北美等地皆獲好評。

    今年「高雄海味專區」以「漁樂鱻購」為主題登場，集結26家養殖、水產加工、公會及漁會業者共同參展，從生鮮漁獲、冷凍調理食品到休閒零食，應有盡有，現場不僅天天開獎，還有各式滿額贈好康吸引人潮。

    陳其邁參觀鮪魚公會展區。（高市海洋局提供）

    陳其邁參觀鮪魚公會展區。（高市海洋局提供）

    陳其邁參加高雄海味專區開幕，幫忙行銷。（高市海洋局提供）

    陳其邁參加高雄海味專區開幕，幫忙行銷。（高市海洋局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播