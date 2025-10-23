高雄國際食品展登場 打造「高雄首選」與「高雄海味」城市品牌

陳其邁幫「高雄海味專區」26家業者行銷。（高市海洋局提供）

「2025高雄國際食品展」今（23）日於高雄展覽館南館登場，市長陳其邁表示，市府協助業者打造「高雄首選」與「高雄海味」兩大城市品牌，成功拓展國際市場，今年更創下5.58億元海外訂單佳績，期盼業者持續創新研發，讓世界看見並品嚐到高雄最驕傲的海洋與農業風味。

陳其邁出席開幕典禮，特別參觀「高雄海味專區」與「高雄物產館」。海洋局集結26家水產加工、養殖及漁會業者展出多元海味產品，農業局也邀集17家農民團體與農企業推廣在地蔬果與農產。

陳其邁表示，高雄農漁產品總產值約692.5億元，總產量超過93萬公噸，遠洋漁業規模居全國之冠；番石榴、玉荷包荔枝、梅子及棗子等農產更在國內外市場表現亮眼，外銷日本、新加坡、馬來西亞及北美等地皆獲好評。

今年「高雄海味專區」以「漁樂鱻購」為主題登場，集結26家養殖、水產加工、公會及漁會業者共同參展，從生鮮漁獲、冷凍調理食品到休閒零食，應有盡有，現場不僅天天開獎，還有各式滿額贈好康吸引人潮。

陳其邁參觀鮪魚公會展區。（高市海洋局提供）

陳其邁參加高雄海味專區開幕，幫忙行銷。（高市海洋局提供）

