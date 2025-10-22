為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國旅訂好飯店收到簡訊「不提供大浴巾」 理由曝光網友全怒了

    2025/10/22 17:33 即時新聞／綜合報導
    網友表示，訂了國旅飯店後，收到簡訊告知，因為環保局規定不能提供一次性備品，所以不提供「大浴巾」。此為浴巾示意圖，與新聞無關。（路透）

    近年來，不少網友抱怨國旅越來越貴，還不如出國去玩，每有相關討論，都會引發兩派爭論。近日又有網友表示，訂了國旅飯店後，收到簡訊告知，因為環保局規定不能提供一次性備品，所以不提供「大浴巾」，要她自己攜帶，讓她笑稱「以後枕頭套、床單都要自備了？」文章一出又掀熱議。

    原 PO 昨日在 Dcard 發文，貼出一張飯店寄來的簡訊，只見上面寫，旅店無提供車位，請自行找車位，或自費停車場。另外，簡訊特別告知，由於114年環保局規定，旅宿業者不得提供一次性備品，「本旅店無提供大浴巾」，請旅客自行攜帶。

    原 PO 在文中也對此笑稱：「國旅連大浴巾都不提供了嗎？會不會之後連枕頭套、床單都要自備了。」

    文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示：「以後住宿只提供敘利亞風格的空屋，床架床單等，要自己帶」、「不提供浴巾的我就不會去住了」、「浴巾不算一次性備品吧？為什麼沒有」、「以後國旅住宿要弄得跟搬家一樣了」、「我是出來玩 不是逃難」、「看來是嫌國旅人還不夠少」、「第一次聽到不提供浴巾的」、「反正現在也沒人要國旅了，再這樣下去也只是丟臉給外國人看」。

