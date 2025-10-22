疑非洲豬瘟拖10天才採檢 卓冠廷開轟 台中農業局說分明

梧棲區一處養豬場疑似出現非洲豬瘟，防疫人員前往處理豬隻及消毒。（記者廖耀東攝）

台中市梧棲區一處養豬場疑似爆出非洲豬瘟，曾任台中市新聞局長的新北市議員卓冠廷質疑「台中市政府拖10天才採檢異常死亡豬隻，到底在搞什麼」？「天下太平過太爽了是嗎？」；台中市農業局對此回應指出，台中市動保處14日派員到場查看，因豬隻未出現非洲豬瘟的典型症狀，豬場特約獸醫師診斷是「胸膜型肺炎」，因非法定傳病，才未強制採樣。

卓冠廷表示，台中市梧棲區養豬場於10月10日即開始出現豬隻死亡，台中市政府於10月14日因防檢署化製廠通報異常前往視察，結果卻未採樣，直到10月20日豬隻累計死亡117頭，才去採取檢體化驗，拖了10天才採檢異常死亡豬隻，到底在搞什麼？

請繼續往下閱讀...

卓冠廷說，農業部獸醫所於10月21日收到台中市農業局提供的檢體，當晚6點通報農業部檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性，22日凌晨為防止擴散採預防性撲殺、全面消毒。台灣於2019年為了防制非洲豬瘟，全國守護滷肉飯，2020年台灣歷經口蹄疫後24年封鎖期後正式除名，也才5年的事，台中不是沒經歷過，「天下太平過太爽了是嗎」？

農業局對此表示，台中市動保處於10月14日接獲防檢署化製廠異常通報，到梧棲區該養豬場查看，因當時養豬場的特約獸醫師及動保處的獸醫師查看現場豬隻皆未出現流鼻血、缺氧（耳朵瘀血）及血痢等非洲豬瘟的典型症狀，豬場特約獸醫師診斷是「胸膜型肺炎」，已經餵豬吃藥、打針，因「胸膜型肺炎」非法定傳染病，才未強制採樣。

期間，防檢署化製廠的通報持續異常，直到10月20日，該豬場特約獸醫師向動保處通報該養豬場的豬隻大量死亡，非常不尋常，動保處取得養豬場業者同意，採驗死豬樣本送到中央，21日6點半就接到結果通知，非洲豬瘟PCR陽性，剩餘的195頭豬隻全部遭到撲殺。22日凌晨，農業部防止擴散採預防性撲殺、全面消毒，農業局配合中央全面啟動防疫，目前還待血清病毒分離檢測二次確認。農業局坦承，未來面對相關情形，處理會更加謹慎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法