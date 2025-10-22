為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市唯一四級射箭場 富禮國中射箭館改造啟用

    2025/10/22 15:23 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市富禮國中射箭館及操場改造啟用，也是竹市國小到大學唯一的四級射箭場館。（記者洪美秀攝）

    新竹市富禮國中射箭館及操場改造啟用，也是竹市國小到大學唯一的四級射箭場館。（記者洪美秀攝）

    新竹市富禮國中是竹市唯一從小學到大學的四級射箭練習場，今天舉行改造啟用典禮，這座射箭館工程歷經6次流標、2次檢討，共投入9723萬元改造，耗時2年多，射箭館終於完工，學校射箭教練、里約奧運射箭銅牌國手林詩嘉與學生和官員民代共同持弓揭牌，期許這座射箭館成為竹市培育射箭國手從小學到大學的四級訓練基地。

    富禮國中射箭館工程因營建市場變動及物價上漲，歷經6次流標、2次檢討，歷經2年多的工程終於完工啟用，這座射箭場符合國際射箭安全標準，將為竹市射箭運動注入全新能量，成為學生培訓及城市運動發展的重要基地。同步完工的操場工程與射箭館互相輝映，且與校園整體景觀融入，成為學校發展射箭與運動的重要基地，射箭館採永續與模矩化構造，主體以木構系統打造，並使用集成材作為主要構件，兼具耐震與耐風性能，也為未來的維護留有彈性空間。

    富禮國中射箭館與操場的啟用，代表富禮國中邁入全新階段，而富禮國中射箭館也培育出多名優秀射箭國手，像獲里約奧運銅牌獎的譚雅婷及學校教練林詩嘉，過去都在富禮國中射箭館練習，看到新穎的射箭館落成都很開心，擔任學校教練的林詩嘉也期許射箭館持續培育優秀的射箭國手，為竹市及台灣爭光。

    新竹市富禮國中射箭館及操場改造啟用，也是竹市國小到大學唯一的四級射箭場館。（記者洪美秀攝）

    新竹市富禮國中射箭館及操場改造啟用，也是竹市國小到大學唯一的四級射箭場館。（記者洪美秀攝）

    新竹市富禮國中射箭館及操場改造啟用，也是竹市國小到大學唯一的四級射箭場館。（記者洪美秀攝）

    新竹市富禮國中射箭館及操場改造啟用，也是竹市國小到大學唯一的四級射箭場館。（記者洪美秀攝）

