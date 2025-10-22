馬太鞍溪新堰塞湖溢流 溪底便道估中午搶通

馬太鞍溪上游第二個新的小堰塞湖昨晚9點左右溢流，洪水約在晚間九點半抵達馬太鞍溪底便道，大水一度淹沒最中間的局部路段，今早開始清理。（公路局提供）

馬太鞍溪上游第二個新的小堰塞湖昨晚9點左右溢流，洪水約在晚間9點半抵達馬太鞍溪底便道，大水一度淹沒最中間的局部路段，一旁的護欄也被沖得東倒西歪，公路局東區養護工程分局今早指出，經目視2公尺大涵管尚完好，路面淤土及樹枝甚多，目前已開始清理，預估中午前完成，另公告開放時間。

公路局東工分局指出，有關台9線馬太鞍溪橋臨時便道昨日因新堰塞湖溢流，今晨公路局搶修團隊進場搶修、檢視便道狀況，經目視2公尺大涵管尚完好，路面淤土及樹枝甚多，目前已開始清理，另因上游側中段路面尚有大量樹枝待清除，且便道因水流溢淹後淤土待清理及加固安全設施，預估中午左右完成清理後，另公告開放時間。

公路局呼籲用路人，請特別留意氣象情資及封閉道路資訊（含替代道路），颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

