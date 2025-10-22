光電板謠言引恐慌 南市環保局：烏山頭3淨水場水質符合標準

南市環保局檢測烏山頭水庫及淨水場水質均符合標準，請民眾放心。（南市環保局提供）

外界造謠烏山頭水庫水質因光電板遭污染，造成不少民眾焦慮恐慌，甚至以為烏山頭水庫的水是直接配送到家戶飲用，事實上得經過3處淨水場層層過濾才配送到家戶。南市環保局強調，依規定檢測烏山頭、曾文及潭頂等3處淨水場自來水水質，結果皆符合飲用水檢測標準，請民眾放心。

南市環保局說明，環保局每月均針對烏山頭水庫3處淨水場供水區內輸配管線範圍內53處飲用水取水點進行採樣水質分析，檢測項目包含大腸桿菌群、總菌數、濁度及pH值；每年也針對飲用水取水點進行重金屬檢測，結果均符合規範，相關檢驗結果每月均公布於環保局網站。

另，台灣自來水公司第六區管理處依照飲用水水質標準進行細菌性、物理性、化學性、適飲性及可能影響健康物質、有效餘氯及氫離子濃度等測項，每季公布在該公司官網供民眾參閱。

環保局表示，針對地面水體或地下水體作為自來水及簡易自來水的飲用水水源者，環保局每季也會檢測一次，檢驗項目包括大腸桿菌群、氨氮及化學需氧量（COD），檢測結果均符合標準。

為進一步釐清烏山頭水庫是否使用清潔劑而影響水質，環保局今年10月16日會同嘉南管理處及自來水公司抽驗烏山頭水庫水質，結果顯示光電板區及淨水場原水陰離子界面活性劑均未檢出（低於偵測極限每公升0.035毫克）。另外鳥糞為自然生態一環，歷次檢測總菌落數都符合規定，未來也會不定期抽測水庫水質，以確保飲用水的原水水質。

