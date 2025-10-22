為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中金錢豹「鎮店三寶」登外送平台！豹紋餐盒爆紅 網笑：連酒店味都飄出來

    2025/10/22 07:13 記者許國楨／台中報導
    知名的台中市金錢豹酒店。（資料照）

    知名的台中市金錢豹酒店。（資料照）

    不用進包廂！台中知名酒店「金錢豹」以夜生活氛圍與「鎮店三寶」美食聞名，如今竟悄悄登上外送平台，主打炸雞腿、炸水餃、酸辣湯三大招牌料理，讓民眾動動手指、坐在家裡也能「外送金錢豹」，引發網友熱烈討論，直呼「豹紋外送餐盒都飄出酒店味了！」

    有民眾近日滑開外送APP，意外發現餐廳名稱竟寫著「金錢豹酒店必點」，一查菜單更讓他驚呼：「居然有炸雞腿、炸水餃、酸辣湯！」抱著好奇心下單，不久外送員真的從酒店管理室領出豹紋餐盒送來，他笑說：「人生第一次吃酒店外送餐」，宅在家都覺得連酒店味都飄出來。

    據了解，這是金錢豹多角化經營的一環，業者為因應消費型態改變，將原僅供現場貴賓享用的餐點，轉為也有外送服務販售，讓一般民眾也能輕鬆嚐到，尤其這三道「鎮店料理」在過去都是包廂內才吃得到，如今開放外送反而掀起話題，不少人特地上平台找「酒店口味」。

    除鎮店三寶外，有人也大推該酒店「老饕總滷味」、「五味拌花生」這兩種餐點，網友笑說：「牛肉麵也很好吃」、「這外送太高級」、「終於能光明正大吃金錢豹！」、「炸雞香氣都帶點夜生活味～」、「下次朋友聚會就點這家，氣氛剛好！」、「這外送太有梗了！」。

    金錢豹「鎮店三寶」登外送平台。（擷自網路）

    金錢豹「鎮店三寶」登外送平台。（擷自網路）

    金錢豹「鎮店三寶」登外送平台。（擷自網路）

    金錢豹「鎮店三寶」登外送平台。（擷自網路）

    外送豹紋餐盒爆紅。（民眾提供）

    外送豹紋餐盒爆紅。（民眾提供）

    外送豹紋餐盒爆紅。（民眾提供）

    外送豹紋餐盒爆紅。（民眾提供）

