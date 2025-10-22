桃園以北、基宜續防豪大雨！專家示警：花蓮雨區、強度再擴大

「觀氣象看天氣」發文指出，前兩天受共伴效應，陽明山山區迎風面（擎天崗、鞍部等）雨量都已破千！而週三、週四兩天持續受到低壓擾動以及東北季風影響，桃園以北、宜蘭、北花蓮，還是容易出現豪大雨。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，受東北季風及低氣壓持續影響，今日桃園以北及宜蘭地區整天都有雨，且可能有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、雙北山區及宜蘭地區更須提防「長時間強降雨」。而在台灣東邊近海的低壓擾動97W影響下，北部、東半部週五前持續偏濕涼，而隨著97W南移，雨帶也將往南擴展，南花蓮及台東沿岸也可能有雨，今日在花蓮的降雨區域及強度都會比昨天來得大且強。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受東北季風及低氣壓（位於台灣東部外海的97W）雙重影響，桃園以北、基隆及宜蘭地區整天都有陣雨或雷雨，可能有局部大雨或豪雨發生；其中基隆北海岸、雙北山區及宜蘭地區更應防範「長時間強降雨」。

「林老師氣象站」提到，由於環境風向改變，輸送水氣路徑擴大南修，今日竹苗及花蓮地區亦有局部大雨發生的機率；尤其是花蓮降雨的區域及強度都會比昨天來得大且強。

目前在台灣東邊近海的低壓擾動97W，正不斷為東、北部沿海輸送水氣，再加上偏強的東北季風，包含北部、東半部在週五前持續偏濕涼。根據路徑預測，97W未來幾天會慢慢往南移，預估週四進入巴士海峽。日本與那國島稍早已觀測到每秒15公尺的風力，看起來有發展成熱帶低壓的潛力。

目前在台灣東邊近海的低壓擾動97W，正不斷為東、北部沿海輸送水氣，再加上偏強的東北季風，包含北部、東半部在週五前持續偏濕涼。根據路徑預測，97W未來幾天會慢慢往南移，預估週四進入巴士海峽。日本與那國島稍早已觀測到每秒15公尺的風力，看起來有發展成熱帶低壓的潛力。

「觀氣象看天氣」提醒，從氣象署最新的定量降水預測來看，隨著97W南移，雨帶也將往南擴展，包含南花蓮及台東沿岸也可能有雨。不過由於東北風還是很強，包含新北山區、台北山區、宜蘭山區，仍可能出現持續且明顯雨勢，在預測圖上呈現紅紫色一片。

「林老師氣象站」提到，由於環境風向改變，輸送水氣路徑擴大南修，今日竹苗及花蓮地區亦有局部大雨發生的機率；尤其是花蓮降雨的區域及強度都會比昨天來得大且強。

