獨家》「藍眼淚」畫面曝光 ! 台南將軍區扇形鹽田湧現追淚人

台南將軍扇形鹽田「生命之樹」前的「藍眼淚」。（蕭士桀提供）

台南市再現「藍眼淚」，這次出現在知名景點將軍區青鯤鯓扇形鹽田「生命之樹」右前方的廢棄鹽埕，出現時間還是這2天東北季風狂吹、降溫的秋天，真是奇了。

許多民眾尤其年輕人聽聞扇形鹽田出現「藍眼淚」，從21日到22日凌晨趕來裝置藝術「生命之樹」這裡觀賞難得一見的「藍眼淚」，儘管大家的手機響起，氣象署發出當地有10級強風注意人車安全的國家級警報，但很多人忍不住興奮，拍照留下歷史一刻。

台南「藍眼淚」曾在七股國聖港燈塔海域、北門潟湖蘆竹溝港現蹤，2年前在將軍青鯤鯓青山漁港、將軍漁港發現「藍眼淚」，造成轟動，港邊擠滿人潮。

台南「藍眼淚」因夜光藻繁殖，大多在4至6月海水溫度較高時出現，沒想到這次在10月下旬出現在扇形鹽田。

趕來「朝聖」的民眾蕭士桀說，扇形鹽田「藍眼淚」這2天才出現，鹽田的海水被強風吹起波浪，就會激起藍色螢光，雖然螢光微弱，但因為四周黑暗，足以目視大片水域中的「藍眼淚」，在水面波浪上下「跳動」。

王姓遊客說，出現「藍眼淚」的鹽埕在望著「生命之樹」的右側水域，其它鹽埕卻沒有，更讓人好奇，漲潮時「藍眼淚」出現也最多，自然界的奧妙令人驚奇。

民眾觀賞青鯤鯓扇形鹽田的藍眼淚。（民眾提供）

民眾觀看將軍扇形鹽田的藍眼淚，還收到國家級強風警報。（民眾提供）

