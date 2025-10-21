新堰塞湖溢流水位下降！馬太鞍溪便道無恙 將儘速整理開放通車

馬太鞍溪上游新堰塞湖今晚溢流，洪水一度漫過溪底涵管便道的中間，晚間近11點水位已下降。（中央協調所提供）

光復鄉馬太鞍溪上游今早發現新的堰塞湖蓄水容量約60萬噸，晚間九點左右下游水位計觀測到水量增加，研判新堰塞湖開始溢流，晚間十點洪水淹過馬太鞍溪橋南下便道，中央前進協調所晚間11點指出，目前水位下降，便道上略有積土及樹木殘枝，紐澤西護欄也有部分走位情形，交通部公路局將儘速進行整理，並於評估儘速開放通車。

中央前進協調所新聞稿指出，外界關心台9線馬太鞍溪橋臨時便道現狀一事，水位已於22時45分降到便道以下，且溢流皆保留在疏濬的水道，兩側堤防安然無恙，目前便道上略有積土及樹木殘枝，紐澤西護欄也有部分走位情形，交通部公路局將儘速進行整理，並於評估後儘速開放通車。

請繼續往下閱讀...

依據中央前進協調所提供的最新相片可以看到便道上，最靠近中央河道的位置，紐澤西護欄被沖的東倒西歪，涵管旁也有大量的淤沙，所幸便道前後兩端的引道部份都安然無恙，洪水被限縮在最中央的疏濬水道內。

公路局東工分局指出，花蓮工務段依中央前進協調所指示於19時30分執行預警性封路，而溢流約於21時開始，並於22時溢淹過溪底便道路面，而水位已於22時45分降到便道以下，目前便道所設置之通水涵管，經目視2公尺大涵管尚完好，路面略有積土及樹木殘枝，公路局搶修團隊將俟水退後儘速進行清理與檢修，並評估開放通車時間。

光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官季連成政委今（21）晚表示，臨時便道並無沖毀情形，稍早由於農業部林保署預測馬太鞍新堰塞湖約於今晚開始溢流，故於19時30分宣布預警性封橋，而溢流約於21時前開始，並於22時前溢淹過便道路面。

馬太鞍溪上游新堰塞湖今晚溢流，洪水漫過溪底涵管便道，晚間近11點水位已經下降。（中央協調所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法