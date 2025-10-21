2026台灣盃火箭競賽啟動 新增3公里組可抵大武山 最高獎金10萬元

2026台灣盃火箭競賽開始報名了！（記者葉永騫攝）

為激發年輕學子與社會大眾對太空科技的熱情，國家太空中心（TASA）與屏東縣政府合作的「2026台灣盃火箭競賽」即日起啟動受理報名，屏東縣長周春米與國家太空中心主任吳宗信，邀請全台火箭愛好者踴躍報名，參與夢想升空的時刻，明年新增3公里組，並開放社會人士參加，射高可達到大武山，一圓大家的太空夢。

今年首屆「台灣盃火箭競賽」吸引全台超過600位高中與大專學生參與，歷經設計、實作等完整任務流程，最終有15支隊伍前往旭海進行決賽，第二屆賽制全面升級，除延續高中職1公里組外，新增大專3公里組與社會3公里組，讓更多懷抱太空夢的民眾也能親手設計、發射火箭。

吳宗信指出，參賽團隊需自行負責火箭整體設計、結構整合與任務規劃，推進系統採用由太空中心提供的公版設計，確保安全與公平性，參賽團體要經過二階段篩選後才能參賽，預定在明年7月在盛東旭海科研火箭發射場決賽，學生組前3名獎金最高5萬元，社會組冠軍獎金10萬元，製作費用有補助。

屏東縣長周春米表示，2005年首度與國家太空中心合作舉辦「台灣盃火箭競賽」，透過火箭競賽與教育活動培育太空相關人才，2026年賽事即日起受理報名，希望學生們創新努力拿下好成績。

參賽的屏東實中團隊說，雖然今年發射後回收沒有成功，但這些經驗也會讓他們更精進，汲取經驗，改進這些缺點，希望明年拿下更好的成績。

圖為今年台灣盃火箭競賽情況。（屏東縣政提供）

