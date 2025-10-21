為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    被指豪雨達標未放假 北市說明「兩概念」勿混淆

    2025/10/21 11:16 記者何玉華／台北報導
    台北市今（21）天上班上課，引起不少民眾不滿，到台北市長蔣萬安臉書抱怨。（本報資料照）

    台北市今（21）天上班上課，引起不少民眾不滿，到台北市長蔣萬安臉書抱怨。（本報資料照）

    台北市受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，連兩日雨勢不小，但因未達停班停課標準，今（21）仍正常上班上課，台北市長蔣萬安臉書被不少民眾怒氣洗版，台北災害防救辦公室今早公布累計至今日7時，文山區北政國中累積雨量達428毫米，也被質疑已超過350毫米的法定放假標準。災防辦澄清表示是37小時的累積雨量，而非停班停課標準的未來24小時累積雨量，兩者概念不同。

    災防辦今早公布統計至今（21）晨7時，累積降雨量山區部分最大為士林區擎天崗達724.5毫米；平地部分最大為文山區北政國中達428毫米，未來幾天，市區雨勢將逐漸趨緩。累計接獲117件案件通報，以路樹傾倒44件為大宗。

    外界質疑平地最大降雨量428毫米，已超過350毫米的法定放假標準。災防辦表示，「平地最大降雨量428毫米」是從10月19日18時至21日7時，共計37小時累積雨量，停班停課則以氣象署發布的未來24小時累積雨量預測為認定標準，兩者並非同一概念，外界切勿誤解、混淆。

    災防辦指出，根據中央氣象署預測資料，20日晚間20點預估台北市平地未來24小時雨量為150-250毫米，今（21）日4時進一步下修到100-190毫米，都未達350毫米的停班停課標準，網路傳言台北市達標卻未放假並非事實；另針對山區雨勢較大地區，陽明山5所小學宣布停班停課，持續密切監測氣象變化。

