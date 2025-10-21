為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗縣130線連日樹倒 救難人員疲於奔命「鋸木」

    2025/10/21 11:22 記者蔡政珉／苗栗報導
    130線連日樹倒，救難人員疲於奔命「鋸木」。圖為今日早上倒木現場。（民眾提供）

    130線連日樹倒，救難人員疲於奔命「鋸木」。圖為今日早上倒木現場。（民眾提供）

    受東北季風、風神颱風外圍環流影響，苗栗縣130線苑裡鎮蕉埔里路段連續兩天發生路旁山坡上樹木倒塌道路上、阻礙交通狀況。民間救難人員表示，昨（20日）晚間7點多接獲通報，130線12公里處因颱風風勢強勁導致樹木橫倒道路中央、無法通行，花費近2個小時將樹木鋸斷清理後，今（21日）早上7點再度接到通報11.2公里與12.5公里處兩個路段又有倒木，前往處理至8點多才結束。

    前往協助的民間救難協會志工說，因東北季風吹襲加上颱風外圍環流影響，導致種植於130線蕉埔里路段旁山坡地的路樹應風勢而倒，有些直接倒落在路中央、導致用路人難以通行。

    由於樹木較長達10公尺，包括蕉埔里長吳傑明、鎮代張文財、志工與山腳所員警只好以電鋸慢慢將倒塌樹木鋸斷後再運走，志工也提醒，由於130縣道蕉埔里路段多蜿蜒，遇到風勢較大或大雨時常有樹木倒塌狀況，民眾經過務必注意安全。

    130線連日樹倒，救難人員疲於奔命「鋸木」。圖為昨日晚間倒木現場。（民眾提供）

    130線連日樹倒，救難人員疲於奔命「鋸木」。圖為昨日晚間倒木現場。（民眾提供）

