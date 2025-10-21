賽德克「山村遊」 彷彿走進電影《賽德克‧巴萊》場景

南投仁愛鄉能高賽德克「山村遊」，可品嚐賽德克族風味餐創意料理。（林保署南投分署提供）

林業及自然保育署南投分署輔導南投縣仁愛鄉部落推出「賽德克文化山村遊」，旅人們不但能品嚐米其林指南主廚指導設計的賽德克族風味餐創意料理，還能化身「一日賽德克人」，進行一系列豐富的賽德克文化體驗，令人彷彿走進了電影《賽德克‧巴萊》的場景。

仁愛鄉能高4村9部落橫跨春陽村、精英村、都達村與德鹿谷村，沿線居民以賽德克族為主，擁有知名的能高越嶺國家步道，展現豐富的自然與人文風貌。林保署南投分署為延續珍貴的賽德克文化，協助在地部落培養飲食美感與精進廚藝，邀請米其林指南綠星主廚張皓福與部落居民攜手合作，創作出一道道蘊含賽德克文化故事的佳餚，並推出「賽德克文化山村遊」探索之旅。

林保署南投分署指出，例如風味餐前菜部分，取材獵人以「八角金盤葉」包裹小米與煙燻肉作為狩獵口糧的故事，轉化為文化再現的「獵徑充糧—林霧蒸香獵人粽」，讓餐桌成為傳遞部落智慧與生活記憶的舞台。

遊程除了精緻料理饗宴，更可客製化豐富的賽德克文化體驗，如穿上賽德克服飾及貼上象徵榮耀的紋面貼紙；走入家屋、穀倉與瞭望台等賽德克人傳統生活空間，感受建築背後所蘊含的生活智慧與文化底蘊；體驗射箭、淘砂金、陷阱狩獵及燧食點火等，相關旅遊資訊可上網查詢。

賽德克族風味餐前菜，取材獵人以「八角金盤葉」包裹小米與煙燻肉作為狩獵口糧的故事。（林保署南投分署提供）

南投仁愛鄉能高賽德克「山村遊」，旅人體驗傳統射箭。（林保署南投分署提供）

南投仁愛鄉能高賽德克「山村遊」，旅人穿上賽德克服飾及貼上象徵榮耀的紋面貼紙，化身「一日賽德克人」。（林保署南投分署提供）

南投仁愛鄉能高賽德克「山村遊」，邀請米其林指南主廚指導設計的賽德克族風味餐創意料理。（林保署南投分署提供）

