中捷藍線高架段細部設計年底完成期末審查 明年6月土建開工

中捷藍線明年六月土建工程開工。（市府提供）

台中捷運藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程已於6月26日開工，台中市捷運工程局表示，B1至B8站的BD01標屬於高架段的工程，預計今年底完成期末審查，明年展開招標，預計明年6月就可進行開工，中捷藍線正式進入土建工程的開工階段。

目前規劃捷運藍線全長24.78公里，規劃西起B1台中港附近，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至B20新建國市場附近，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，並與捷運綠線交會形成十字路網，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

請繼續往下閱讀...

中捷藍線龍井機廠的機電系統暨機廠與主變電站統包工程今年4月2日順利決標，已於6月26日開工，外界都相當關心土建工程何時開工？

捷運工程局表示，中捷藍線分高架段及地下段，高架段BD01標為B1車站至B8車站，約從台中港的臨港路至國際街，目前已完成細部設計的期中報告審查，預計今年完成期末審查，明年就可進行招標，若順利就可在明年6月進行開工。

另外，BD02標也是地下段，自龍井機廠出土段至B14（市政府站）與BD03也是地下段自B15忠明南路至B20車站新建國市場站，這兩標則是預計2026年上旬提送土建工程期中報告及同年下旬提送土建工程的期末報告。

中捷藍線路網圖。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法