    首頁 > 生活

    8縣市豪大雨特報！ 台北市山區慎防「超大豪雨」

    2025/10/21 06:49 即時新聞／綜合報導
    今日各地仍受到東北季風及「風神」颱風外圍環流雙重影響，新竹以北及宜蘭整天都有明顯雨勢。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（21日）各地仍受到東北季風及「風神」颱風外圍環流雙重影響，新竹以北及宜蘭整天都有明顯雨勢，氣象署於凌晨4點55分針對8縣市發布豪大雨特報，其中台北市山區要慎防「超大豪雨」。

    氣象署表示，今天基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生，苗栗、花蓮降雨機率也較高，有局部大雨發生的可能性，至於其他地區為多雲偶陣雨的天氣。

    氣溫方面，北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至25度間，其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，中部及花蓮高溫較昨天略降，約26至28度，南部及台東高溫和昨天類似，約30、31度。

    今年第24號颱風「風神」中心位置於今凌晨2點位於鵝鑾鼻西南西方880公里處，向西南西往中南半島前進，受其外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面易出現共伴效應。

    空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

    週三（22日）、週四（23日） 中部以北及東北部天氣稍涼，桃園以北及東半部降雨機率高，北部、宜花高溫落在23至27度，中部25至28度，南部及台東29至32度；各地低溫22至25度。

    週五（24日）仍受東北季風影響，週六（25日）影響稍減弱，北部及東北部天氣仍涼，中部氣溫回升；整體降雨趨緩，主要雨區為基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區雨勢仍持續。下週日（26日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    22 ~ 25 23 ~ 25 27 ~ 34 22 ~ 25

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

