有感降溫！台北市雨量衝破500mm 氣象專家：3地續防強降雨

氣象專家指出，受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，台北士林、北投近24小時累積降雨量均超過500mm，宜蘭、新北也都有地方觀測到400mm以上雨量，預估今日東北季風及低壓帶持續影響，包含大台北、基隆北海岸及宜蘭地區仍會有持續性強降雨，也很可能出現有豪雨等級以上雨勢。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」今晨近6點發文指出，昨日受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，統計至今的24小時累積降雨量，台北士林576mm，台北北投505mm分居前二；台北南港、宜蘭南澳、新北汐止及新北平溪都在400mm以上，雨量相當驚人。又因氣壓梯度增強，彰化以北及基隆、宜蘭等局部地區也都有出現陣風10級的觀測數據，新北及桃園陣風11級，台北文化大學還有發生12級的強勁陣風。

「林老師氣象站」表示，今日因風神颱風逐漸遠離，共伴效應在今日白天就會慢慢式微；取而代之的是東北季風及低壓帶，預估在今晚至明日上半天，氣壓梯度將會達到最大，風速也將增至最強，請特別加強防範。至於今日降雨部份，大台北、基隆北海岸及宜蘭地區仍有持續性強降雨的出現機會，評估有豪雨等級以上雨勢的機會非常大，也請特別小心防範。

鄭明典今晨5點多也發文指出「降溫了，有感！」他表示「只看清晨低溫，降輻不特別大，但是和不久前的白天高溫比，那就涼爽非常多了！」

鄭明典也提醒，「今天雨區和昨天差不多，雨勢不像昨天那麼強，持續的下，累積雨量還是顯著，室外活動要小心點！」

