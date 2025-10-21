未來3天這些地區暴雨「紫紅一片」 氣象粉專：壞天氣恐持續到連假

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出10/21至10/24的雨區分布預測。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

受到風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，新竹以北、宜蘭等地發生劇烈降雨。有專家20日晚間貼出未來3天雨量預測，可以看到多地「紫紅一片」，專家直呼「很有總雨量破千的氣勢」，北部人要有壞天氣持續到光復節廉價的準備。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」20日晚間分享週二（21日）至週四（23日）的雨區圖，表示最新模式的降雨模擬顯示，未來3天北部、宜花地區持續是紫紅一片，「確實很有預報總雨量破千的氣勢。即便週三過後，共伴效應逐漸褪去，但光靠東北季風的吹拂，北基宜的雨勢，仍然相當明顯，北部人要有壞天氣可能一路到連假的心理準備。」

颱風論壇接著說：「至於西半部這邊，雖然山脈已經把雲雨擋掉大半，但颱風外圍環流還是多少會影響，預計陰天偶陣雨。但無論之後降雨狀況如何，大格局上，台灣就此就進到東北季風的季節，各地不會再有前幾個星期那種酷熱，夏天已經不會回來，算是宣告初秋來到囉。」

