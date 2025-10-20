真的好扒辣！台南山上芭樂節10月24日新鮮登場

山上區農會主辦的芭樂節產業文化活動，將於24日熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

番石榴的營養豐富，台南山上區是重要產地，農會將於24日舉辦芭樂節產業文化活動，並結合奶酪、梅子等，開發創意甜點，美味行銷地方特色。

山上區農會今天為產業文化活動造勢，「美味俱樂部」率先開張，邀請各界貴賓翻玩創意甜點《歡樂降酪》，熱鬧宣傳。

這款創意甜點就是在奶酪上加入芭樂、梅子粉，吃出美味與時尚，更象徵山上知名水果從產區「降落」各地，成功推廣，讓討喜的美食也能說故事。

農業局長李芳林說，芭樂的維生素C含量，是檸檬的3至5倍，有助於增強免疫系統功能、抗氧化、延緩老化，促進膠原蛋白生成，是很好的水果。

每顆中型芭樂就能滿足1日所需維生素C的2～3倍，富含膳食纖維，促進腸胃蠕動，低熱量、高營養，也是現代人減重的好選擇。

山上區農會總幹事許弘霖指出，水果不只食用，也是文化的入口，更能代表地方特色，透過美味俱樂部，提前揭開芭樂節活動亮點。

許弘霖強調，山上芭樂節的舉辦，是希望透過活動讓消費者更能了解其產地背景，以及加工優值，活絡在地特色，將台南優質的水果推薦給更多好朋友。

芭樂節活動將於光復節連續假期首日舉行，在區農會供銷部登場，當天有精彩的舞台表演，以及闖關遊戲，並集結在地最新鮮的產物，歡迎各界參與，感受山上的熱情、活力。

山上區農會將於24日舉辦芭樂節產業文化活動，各界貴賓熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

