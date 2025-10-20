影像瘋傳！豪雨導致台北港海水倒灌潰堤？ 台灣港務中心回應了

20日網上瘋傳台北港發生「海水倒灌潰堤」的影像。（圖翻攝自Threads）

受到風神颱風外圍環流和東北季風雙重影響，新竹以北、宜蘭多地發生劇烈降雨，週一（20日）網上還瘋傳台北港發生「海水倒灌潰堤」的影像，掀起熱議。對此，台灣港務公司發聲說明網傳影像事發地點，但非外界所稱的「潰堤」。

綜合媒體報導，20日包括Threads在內等平台瘋傳數段據稱是「台北港海水倒灌潰堤」的影像，可以看到海邊的浪非常大，巨浪不斷往岸上衝，疑似港口的地方被海水淹沒，數輛卡車和怪手泡水。

對此，台灣港務公司發聲明表示，事發地點為台北港填海造地工程新生地區域，因適逢滿潮，導致海水倒灌，最深處水淹至半個輪胎高，但沒有發生網傳的潰堤事件。

台灣港務公司進一步解釋，目前新生地填築區域仍於施工階段，未達完工高度，已緊急調整收土區域至後線較高區域，工區亦將持續觀察風雨狀況，如逾施工安全標準將暫停作業，工區目前沒有發生人員事故。

