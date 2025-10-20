颱風+東北季風發威！雙北5校宣布放假 10/21停班停課一次看！

受到風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，新竹以北、宜蘭多地發生劇烈降雨。（記者林正堃攝）

首次上稿 18:30

更新時間 18:57

受到風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，新竹以北、宜蘭多地發生劇烈降雨，中央氣象署已於今天（20日）中午啟動與颱風警報同等級的大規模或劇烈豪雨事件加強作業。根據氣象署今下午4點發布的風雨預報，明天基隆市、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣達停班課標準，但實際是否採取停班課措施，由各地方政府決定，本報將整理相關資訊一覽，讓讀者快速掌握。

台北市

士林區陽明山國小、平等國小、溪山國小、北投區湖田國小21日停課

士林區格致國中、華岡藝校21日採遠距教學

新北市

平溪區平溪國小、平溪國中、萬里區大坪國小、大鵬國小、雙溪區柑林國小、瑞芳區瑞芳國中、石門區石門實中20日晚間停課、停止晚自習

烏來區信賢種籽親子實小21日停課

基隆市

尚未發布。

桃園市

尚未發布。

新竹市

未達停班課標準。

新竹縣

尚未發布。

苗栗縣

未達停班課標準。

台中市

未達停班課標準。

南投縣

未達停班課標準。

彰化縣

未達停班課標準。

雲林縣

未達停班課標準。

嘉義縣

未達停班課標準。

嘉義市

未達停班課標準。

台南市

未達停班課標準。

高雄市

未達停班課標準。

屏東縣

未達停班課標準。

宜蘭縣

尚未發布。

花蓮縣

未達停班課標準。

台東縣

未達停班課標準。

澎湖縣

未達停班課標準。

金門縣

未達停班課標準。

連江縣

未達停班課標準。

