議員指輝達案未曝光基地為花博 北市府未證實

台北市副市長李四川今天說，北市府和輝達在看未曝光基地，確定後對外宣布。台北市議員許淑華質詢問是否為花博；台北市都發局未予證實，但此區涉文資議題，開發時程不可控。

台北市議會下午進行工務部門質詢及答覆。

由於各界關注輝達（NVIDIA）台灣總部落腳何處。民進黨市議員許淑華質詢提到，針對李四川最新說法的「未曝光基地」，據她了解應為花博園區，因整個基地面積符合3公頃需求，且土地完整、都是北市府的，也符合輝達希望唯一對口為北市府的要求。

另外，花博基地上的爭艷館等都是臨時建物，要拆隨時可以拆，且離淡水河也近，符合輝達「面河」期待。

許淑華追問，花博現在用地分區為何。認為大家都希望輝達留在北市，但以新光人壽的手段來看，分手費會很不好談，她不滿新壽為何可利用北市府去壓榨輝達給分手費，認為簽MOU就是合意即可，新壽為何又要找第三方公正單位估價，不應一直消費輝達。

她建議，請秘書處和市長蔣萬安等高層談清楚，任何可留住輝達的方案就是最好的，請將方案整合好再對外說清楚，否則現在相關局處都沒人搞得清楚，相關法令、都市計畫問題不是自己說了算，花博是否為選項評估，應盡快定案，否則24日期限將至。

台北市都發局長簡瑟芳答詢表示，花博基地涉及圓山遺址，有古蹟處理議題，需先處理文資議題後才能開發，只要開挖都有涉及時程不可控的問題。

同時，花博園區目前屬公園用地，若要做別種用途則須經都市計畫變更程序。

秘書處也允諾，會將議員相關建議帶回，並向上反映。

輝達台灣總部原先計劃設於北投士林科技園區T17、T18基地，媒體昨天報導指輝達已同意改接受進駐T12方案。李四川受訪時先說「沒有這個事」、還沒有正式表達；他今天再表示，北市府和輝達在看未曝光基地，等輝達確定後對外宣布。

