保學生健康平安！教育部強化防制電子煙與喪屍煙彈毒品，舉辦工作坊提升教師的防制知能。（圖由教育部提供）

保護師生健康平安，教育部強化防制電子煙與「喪屍煙彈」新興毒品，委託國立陽明交通大學舉辦「校園檳榔危害防制教育增能工作坊」，全國共505位老師實體及線上參與，增加防制菸檳的知能，並獲得可應用於課堂教學及校園推廣的教材資源，學校也結合社區資源，共同建構無菸無檳的健康校園。

教育部國教署組長詹雅惠說明，喪屍煙彈是一種以電子煙彈為載體流行的新興毒品，主要成分為依托咪酯（Etomidate），是行政院公告第2級毒品，使用後會導致使用者出現意識混亂、昏迷及肌肉痙攣等症狀，甚至可能造成呼吸衰竭及死亡。

為了強化各級學校師長對電子煙及「喪屍煙彈」防制認識，增能工作坊課程安排多元內容，邀請內政部警政署刑事警察局毒品查緝中心警務正王俊翔，深入解析電子煙和「喪屍煙彈」的成分，剖析其對青少年健康的危害，並透過實際案例說明相關法規及防制政策，使師長了解實務現況。

另由計畫主持人教授黃久美，以實證研究說明菸等物質對大腦控制感的影響，會中也介紹「共創共學」推動策略及教材資源，鼓舞師長運用創意，推廣至教學與校園活動中；並由輔導委員張文琪分享今年推動成效，包含推廣學校、亮點策略計畫、「送愛到地方」、「影爆倡議」短片及績優成果。

詹雅惠說明，期望透過工作坊激勵更多師長積極投入，持續強化防制工作，引導學生養成拒菸拒檳的態度，共同營造無菸、無檳、無電子煙的健康校園。

