為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    保學生健康平安！ 教育部強化防制電子煙與喪屍煙彈毒品

    2025/10/20 14:40 記者林曉雲／台北報導
    保學生健康平安！教育部強化防制電子煙與喪屍煙彈毒品，舉辦工作坊提升教師的防制知能。（圖由教育部提供）

    保學生健康平安！教育部強化防制電子煙與喪屍煙彈毒品，舉辦工作坊提升教師的防制知能。（圖由教育部提供）

    保護師生健康平安，教育部強化防制電子煙與「喪屍煙彈」新興毒品，委託國立陽明交通大學舉辦「校園檳榔危害防制教育增能工作坊」，全國共505位老師實體及線上參與，增加防制菸檳的知能，並獲得可應用於課堂教學及校園推廣的教材資源，學校也結合社區資源，共同建構無菸無檳的健康校園。

    教育部國教署組長詹雅惠說明，喪屍煙彈是一種以電子煙彈為載體流行的新興毒品，主要成分為依托咪酯（Etomidate），是行政院公告第2級毒品，使用後會導致使用者出現意識混亂、昏迷及肌肉痙攣等症狀，甚至可能造成呼吸衰竭及死亡。

    為了強化各級學校師長對電子煙及「喪屍煙彈」防制認識，增能工作坊課程安排多元內容，邀請內政部警政署刑事警察局毒品查緝中心警務正王俊翔，深入解析電子煙和「喪屍煙彈」的成分，剖析其對青少年健康的危害，並透過實際案例說明相關法規及防制政策，使師長了解實務現況。

    另由計畫主持人教授黃久美，以實證研究說明菸等物質對大腦控制感的影響，會中也介紹「共創共學」推動策略及教材資源，鼓舞師長運用創意，推廣至教學與校園活動中；並由輔導委員張文琪分享今年推動成效，包含推廣學校、亮點策略計畫、「送愛到地方」、「影爆倡議」短片及績優成果。

    詹雅惠說明，期望透過工作坊激勵更多師長積極投入，持續強化防制工作，引導學生養成拒菸拒檳的態度，共同營造無菸、無檳、無電子煙的健康校園。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播