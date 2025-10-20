泰崗溪堰塞湖仍有危機 竹縣府公告危險水域範圍

林保署新竹分署監測分析認為，如圖中下方的泰崗溪和白石溪匯流處從事水域活動仍潛藏風險，縣府因此把匯流處所在的控溪吊橋以上泰崗溪都納入危險水域。（記者黃美珠攝）

因應泰崗溪堰塞湖潛藏危機，新竹縣政府交通旅遊處正式公告，尖石鄉泰崗溪從秀巒村控溪部落的控溪吊橋到堰塞湖之間長約14公里的泰崗溪水域，正式被公告列入縣內水域遊憩活動的禁止範圍，也就是俗稱的「危險水域」，現場已完成警示告示牌的設置，成為新竹縣第16處公告危險水域，也是近20年來首次新增的危險水域。

縣府交旅處長陳盈州說，泰崗溪去年10月底受康芮颱風過境影響，在司馬庫斯大橋上游10公里處，也就是大溪事業區第88和第114林班地交界處的山坡地發生崩塌，導致土石堆積泰崗溪河道上形成堰塞湖，考慮其天然壩體容易因為降雨遭水流沖而潰失，其不穩定狀態對泰崗溪流域構成潛在的危險，所以縣府順應林業及自然保育署新竹分署的通報與建議，把前述約14公里長的泰崗溪公告為危險水域，即日起禁止在這個水域從事遊憩活動。

如果進入到各危險水域從事水域遊憩活動者，經勸導仍持續違規，縣府將依發展觀光條例第60條，開罰新臺幣1萬到5萬元不等，並禁止其活動。

陳盈州也說，新竹縣目前共有16處危險水域，分是：新豐鄉紅樹林水域、竹北市拔仔窟附近水域、新月沙灣；新埔鎮寶石橋到新埔大橋段跟雲埔橋下的鳳山溪水域、關西鎮東安橋下水域、橫山鄉內灣村吊橋下、內灣大橋下、內灣雞油樹下、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、泰崗溪、竹東鎮頭前溪流域、上坪溪、五峰鄉大隘村段上坪溪、清泉橋下、北埔鄉北埔冷泉；以及縣內各漁港、濕地。

新竹縣政府正式公告，從如圖泰崗溪堰塞湖往下游14公里，到尖石秀巒控溪吊橋前的水域是危險水域。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府在泰崗溪旁設置警告牌，把控溪吊橋到堰塞湖段的泰崗溪公告列為危險水域。（取自竹縣府官網）

