高雄大林蒲遷村明年中啟動協議價購 議員陳麗娜質疑價格過低

高雄大林蒲遷村計畫進入關鍵階段，市長陳其邁指預計於明年4至6月啟動協議價購；市議員陳麗娜今（20日）於議會質詢時，質疑協議價購的價格過低，要求市府說明計算依據；地政局則表示，正式啟動前，會再依市場行情調整。

對於陳其邁日前宣稱預計於2026年4月至6月啟動協議價購，都發局長吳文彥今天於議會指出，確實將在明年第二季啟動土地協議價購，並同步推動安置公共設施的新建工程，登記部分則需待行政院核定後才能進行，預計在明年10月完成審議，若順利核定，明年底有機會開始登記。

陳麗娜強調，民眾最關心的並非僅是時程，更是「價格」。她拿出資料說，小港鳳鼻頭段一筆非都市土地，2023年由農田水利署標售，平均每坪達15.8萬元。然而市府對大林蒲非都市土地的估價，卻僅約2萬至4萬元，即使加成後也僅3萬至6萬元，落差極大。她質疑：「政府自己標售的土地一坪可達15萬8，但向民眾收購卻只有3、4萬，這說得過去嗎？」

對此，地政局長陳冠福回應說，農業區土地由經發局委託不動產估價師評估，正式啟動前，會再依市場行情調整；陳麗娜要求市府在明年初前，公布評估公式與計算依據，並召開地區說明會，讓民眾清楚了解政府的估價方式與合理性。

「協議價購不是只是一紙公文，而是攸關上千戶居民財產的重大決策，政府必須用公開透明的方式面對。」陳麗娜指出，若市府在明年中啟動協議價購，應於年初即提出說明文件，讓居民有充足時間評估是否參與，她也建議邀請估價師到現場向民眾說明評估方法，避免政府與民眾之間產生誤解或對立。

