為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2025台灣科普環島列車啟航 蕭美琴盼讓孩子「愛上科學」

    2025/10/20 11:01 記者林志怡／台北報導
    「臺灣科普環島列車」今天（20日）從臺北車站出發，多個互動實驗與展示，讓學生與民眾能親身體驗。（記者林正堃攝）

    「臺灣科普環島列車」今天（20日）從臺北車站出發，多個互動實驗與展示，讓學生與民眾能親身體驗。（記者林正堃攝）

    「2025台灣科普環島列車」今日自台北車站啟航，展開為期6天的全台科學之旅。副總統蕭美琴說，科普列車帶著科學精神環繞全台，希望能讓更多人親近並愛上科學，也啟發孩子的興趣，促進台灣人才培育，讓台灣未來能在海洋科學、能源、衛星通訊、太空科技等領域都有一席之地。

    「台灣科普環島列車」將科學從教室帶進火車站，今年共18所高中及五專、7所國中與1所國小參與，其中也包含11所偏鄉、非山非市與原住民學校，超過350位學生化身「車廂關主」小老師，利用暑假與開學後時間接受培訓，學習科學原理、知識轉譯與帶領實驗。

    國科會副主委林法正指出，今年列車有3大亮點，包括「深度南迴，重視偏鄉」、「共融共好，教學相長」、「多元在地，一起學母語」等，人才培育是台灣未來成為人工智慧島的重要一環，今年除特別安排一節「共好車廂」外，也希望在學習過程中，讓孩子能認識多元語言文化。

    台鐵公司董事長鄭光遠則說，科普環島列車啟動以來，深耕10年，把科學帶進鄉村與偏鄉校園，也把孩子的笑聲帶回城市，今年以「科普環島、智慧台灣」為主題，希望匯聚台灣永續發展能量，而火車本身就是科學的結晶，如今轉變為孩子接觸科學的媒介，台鐵公司也希望透過火車讓科學更親近、更溫暖。

    蕭美琴笑說，很羨慕現在的小朋友能有機會參與科普列車的活動，在火車上認識台灣也認識科學，科普列車滿載知識、創意與夢想，帶著科學精神，從城市到鄉村，讓更多人能在日常生活中親近、愛上科學。

    蕭美琴也提到，過去擔任花蓮的立委時，常常搭乘火車來來回回，因此火車也是她工作跟生活中重要的一部分，如今也成為小朋友認識科學的地方，今年科普列車主題更包含「啟發想像力、啟動超能力」，希望將學習的熱情種到台灣每一個角落，讓每一個孩子親手碰觸。

    此外，蕭美琴表示，除了藉由科普列車讓孩子親近科學，政府也推出青年百億圓夢計畫，希望讓年輕世代能走出去看到不同的世界，另有推動探索海洋、競逐太空政策，希望台灣在海洋科學、能源、衛星通訊、太空科技等都能有一席之地，透過教育與實踐，培養下一代面對世界的勇氣。

    「臺灣科普環島列車」今天（20日）從臺北車站出發，多個互動實驗與展示，讓學生與民眾能親身體驗。（記者林正堃攝）

    「臺灣科普環島列車」今天（20日）從臺北車站出發，多個互動實驗與展示，讓學生與民眾能親身體驗。（記者林正堃攝）

    「臺灣科普環島列車」今天（20日）從臺北車站出發，多個互動實驗與展示，讓學生與民眾能親身體驗。（記者林正堃攝）

    「臺灣科普環島列車」今天（20日）從臺北車站出發，多個互動實驗與展示，讓學生與民眾能親身體驗。（記者林正堃攝）

    副總統蕭美琴出席「台灣科普環島列車開幕式」，希望能讓更多人親近並愛上科學。（記者林正堃攝）

    副總統蕭美琴出席「台灣科普環島列車開幕式」，希望能讓更多人親近並愛上科學。（記者林正堃攝）

    副總統蕭美琴出席「台灣科普環島列車開幕式」，希望能讓更多人親近並愛上科學。（記者林正堃攝）

    副總統蕭美琴出席「台灣科普環島列車開幕式」，希望能讓更多人親近並愛上科學。（記者林正堃攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播