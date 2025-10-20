2025台灣科普環島列車啟航 蕭美琴盼讓孩子「愛上科學」

「臺灣科普環島列車」今天（20日）從臺北車站出發，多個互動實驗與展示，讓學生與民眾能親身體驗。（記者林正堃攝）

「2025台灣科普環島列車」今日自台北車站啟航，展開為期6天的全台科學之旅。副總統蕭美琴說，科普列車帶著科學精神環繞全台，希望能讓更多人親近並愛上科學，也啟發孩子的興趣，促進台灣人才培育，讓台灣未來能在海洋科學、能源、衛星通訊、太空科技等領域都有一席之地。

「台灣科普環島列車」將科學從教室帶進火車站，今年共18所高中及五專、7所國中與1所國小參與，其中也包含11所偏鄉、非山非市與原住民學校，超過350位學生化身「車廂關主」小老師，利用暑假與開學後時間接受培訓，學習科學原理、知識轉譯與帶領實驗。

國科會副主委林法正指出，今年列車有3大亮點，包括「深度南迴，重視偏鄉」、「共融共好，教學相長」、「多元在地，一起學母語」等，人才培育是台灣未來成為人工智慧島的重要一環，今年除特別安排一節「共好車廂」外，也希望在學習過程中，讓孩子能認識多元語言文化。

台鐵公司董事長鄭光遠則說，科普環島列車啟動以來，深耕10年，把科學帶進鄉村與偏鄉校園，也把孩子的笑聲帶回城市，今年以「科普環島、智慧台灣」為主題，希望匯聚台灣永續發展能量，而火車本身就是科學的結晶，如今轉變為孩子接觸科學的媒介，台鐵公司也希望透過火車讓科學更親近、更溫暖。

蕭美琴笑說，很羨慕現在的小朋友能有機會參與科普列車的活動，在火車上認識台灣也認識科學，科普列車滿載知識、創意與夢想，帶著科學精神，從城市到鄉村，讓更多人能在日常生活中親近、愛上科學。

蕭美琴也提到，過去擔任花蓮的立委時，常常搭乘火車來來回回，因此火車也是她工作跟生活中重要的一部分，如今也成為小朋友認識科學的地方，今年科普列車主題更包含「啟發想像力、啟動超能力」，希望將學習的熱情種到台灣每一個角落，讓每一個孩子親手碰觸。

此外，蕭美琴表示，除了藉由科普列車讓孩子親近科學，政府也推出青年百億圓夢計畫，希望讓年輕世代能走出去看到不同的世界，另有推動探索海洋、競逐太空政策，希望台灣在海洋科學、能源、衛星通訊、太空科技等都能有一席之地，透過教育與實踐，培養下一代面對世界的勇氣。

副總統蕭美琴出席「台灣科普環島列車開幕式」，希望能讓更多人親近並愛上科學。（記者林正堃攝）

