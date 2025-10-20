為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    BLACKPINK帶動3億觀光產值 高雄夜市凌晨1、2點粉絲不散

    2025/10/20 09:16 記者葛祐豪／高雄報導
    BLACKPINK演唱會後，高雄夜市湧入人潮。（圖由觀光局提供）

    BLACKPINK演唱會後，高雄夜市湧入人潮。（圖由觀光局提供）

    粉紅經濟席捲高雄！BLACKPINK演唱會帶動高雄3億元觀光產值，夜市湧入海內外粉絲續攤潮，直到凌晨1、2點許多攤商的排隊人潮依然不散，業績成長至少3成。

    世界級女團BLACKPINK相隔2年半，重返高雄世運主場館，18、19日2天場內外人數共突破12萬，高雄捷運R17世運站全日運量約60萬人次；粉絲更帶來夜市商圈消費人潮，六合、瑞豐、吉林等夜市都迎來可觀的粉絲續攤效益，深夜排隊人潮仍舊不散，展現演唱會經濟商機。

    高市經發局長廖泰翔表示，市府跨局處協力整合，落實陳其邁「將粉絲擺在C位」的理念，從文化局與主辦單位理想國合作「LIGHT UP 高雄IN PINK」點亮粉紅話題，捷運左營站設置的歡迎打卡牆，中央公園商圈舉辦的前夜祭「K-pop隨播即跳」，交通局的「BE BLINK!BE SAFE!」行人號誌彩蛋，及歌迷朋友所熟悉的50元商圈夜市優惠券等，一連串的「城市級應援」，讓海內外歌迷認識專屬高雄的海港美景、小吃美食到觀光景點。

    六合夜市總幹事詹金翰說，2年半前BLACKPINK帶來的效益讓攤商印象深刻，這個週末BLACKPINK演唱會再次帶來驚人人潮，從週五傍晚開始，一路火熱到週日深夜，演唱會結束後散場人潮更是持續湧入，凌晨1、2點許多攤商的排隊人潮依然不散，忙得手都沒停過。許多來自韓國、港澳、東南亞的粉絲朋友，拿著應援手燈在各攤商排隊消費，相當熱鬧。

    吉林夜市主委陳浩陽也提到，上週起就時常聽到攤商和客人在討論粉紅應援，週末2天到了晚上10點多，果然湧入許多穿粉色衣服、打扮時髦的年輕歌迷，聽完演唱會就趕緊來續攤吃宵夜，珍珠奶茶、蚵仔煎、蒸餃、八寶冰等夜市知名美食都有排隊人龍，整體人潮成長約有3成以上。

    瑞豐夜市「PPFish 魚米花」闆娘表示，BLACKPINK演唱會帶來的經濟效益，讓夜市攤商們都超級有感！搭配商圈夜市券，這幾天人潮盛況空前，攤位幾乎從開攤到打烊，都排著長長隊伍，期待下個月TWICE首次台灣演唱會在高雄。

    粉絲拿著BLACKPIN應援手燈，在夜市消費。（圖由經發局提供）

    粉絲拿著BLACKPIN應援手燈，在夜市消費。（圖由經發局提供）

    中央公園商圈舉辦的前夜祭「K-pop隨播即跳」。（圖由經發局提供）

    中央公園商圈舉辦的前夜祭「K-pop隨播即跳」。（圖由經發局提供）

