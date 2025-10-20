別急著「救」奶貓！ 新北動保處：觀察後再決定是否介入

新北市動物保護防疫處長楊淑方提醒，這樣的「善意救援」有時反而造成母貓與幼貓分離，降低奶貓存活率，建議發現奶貓時，先觀察現場環境與狀況，確認貓媽媽是否在附近，通常母貓只是外出覓食或搬運幼貓，應至少觀察數小時以上再決定是否介入。（動保處提供）

毛孩已成為越來越多人家中的一份子，但在路邊許多民眾因擔心幼貓安危而急著將牠們帶走。新北市動物保護防疫處長楊淑方提醒，這樣的「善意救援」有時反而造成母貓與幼貓分離，降低奶貓存活率，建議發現奶貓時，先觀察現場環境與狀況，確認貓媽媽是否在附近，通常母貓只是外出覓食或搬運幼貓，應至少觀察數小時以上再決定是否介入。若奶貓明顯受傷、生病或長時間未見母貓，再通報協助處理。

新北市三重區三民里里長謝素玲便曾面臨流浪貓過多問題，社區內夜間叫聲與爭食情況頻繁，引發民怨。里長主動與動保處合作，由專業團隊執行 TNVR（誘捕、結紮、施打疫苗後原地回置）作業，經過一段時間努力，流浪貓數量明顯下降，社區環境與居民生活品質顯著提升。

身為愛貓人士的謝素玲，也在里辦公室設立「認養小棧」，協助推廣認養、減少流浪貓源。她指出，TNVR 是目前控制流浪貓最有效、也最人道的方法，能防止無止境的「奶貓潮」，減少爭鬥與疾病傳播，讓貓更健康、社區更安定。她呼籲民眾，如家中或社區周邊有野貓群，應主動聯繫動物之家安排 TNVR，由專業團隊協助進行源頭管理，共同打造人貓共好的友善環境。

動保處提醒，民眾若發現需要協助的幼貓或野生貓群，務必透過正確管道通報。相關諮詢可洽動保處服務專線 （02）2959-6353，由專人提供協助。

