為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    別急著「救」奶貓！ 新北動保處：觀察後再決定是否介入

    2025/10/20 07:52 記者羅國嘉／新北報導
    新北市動物保護防疫處長楊淑方提醒，這樣的「善意救援」有時反而造成母貓與幼貓分離，降低奶貓存活率，建議發現奶貓時，先觀察現場環境與狀況，確認貓媽媽是否在附近，通常母貓只是外出覓食或搬運幼貓，應至少觀察數小時以上再決定是否介入。（動保處提供）

    新北市動物保護防疫處長楊淑方提醒，這樣的「善意救援」有時反而造成母貓與幼貓分離，降低奶貓存活率，建議發現奶貓時，先觀察現場環境與狀況，確認貓媽媽是否在附近，通常母貓只是外出覓食或搬運幼貓，應至少觀察數小時以上再決定是否介入。（動保處提供）

    毛孩已成為越來越多人家中的一份子，但在路邊許多民眾因擔心幼貓安危而急著將牠們帶走。新北市動物保護防疫處長楊淑方提醒，這樣的「善意救援」有時反而造成母貓與幼貓分離，降低奶貓存活率，建議發現奶貓時，先觀察現場環境與狀況，確認貓媽媽是否在附近，通常母貓只是外出覓食或搬運幼貓，應至少觀察數小時以上再決定是否介入。若奶貓明顯受傷、生病或長時間未見母貓，再通報協助處理。

    新北市三重區三民里里長謝素玲便曾面臨流浪貓過多問題，社區內夜間叫聲與爭食情況頻繁，引發民怨。里長主動與動保處合作，由專業團隊執行 TNVR（誘捕、結紮、施打疫苗後原地回置）作業，經過一段時間努力，流浪貓數量明顯下降，社區環境與居民生活品質顯著提升。

    身為愛貓人士的謝素玲，也在里辦公室設立「認養小棧」，協助推廣認養、減少流浪貓源。她指出，TNVR 是目前控制流浪貓最有效、也最人道的方法，能防止無止境的「奶貓潮」，減少爭鬥與疾病傳播，讓貓更健康、社區更安定。她呼籲民眾，如家中或社區周邊有野貓群，應主動聯繫動物之家安排 TNVR，由專業團隊協助進行源頭管理，共同打造人貓共好的友善環境。

    動保處提醒，民眾若發現需要協助的幼貓或野生貓群，務必透過正確管道通報。相關諮詢可洽動保處服務專線 （02）2959-6353，由專人提供協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播