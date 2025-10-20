補強國中學務人力 嘉義縣徵16名人員、薪資36174元

嘉義縣政府甄選國中學務人力。（資料照）

為推動國民中學學務創新工作，預防兒少偏差行為並強化輔導機制，營造友善安全校園，嘉義縣政府配合教育部「114學年度補助地方政府辦理國民中學增置學務人力經費計畫」，辦理學務人力公開甄選，預定錄取16名正取人員及16名備取人員，薪額約為36174元，錄取者將分派至縣內各國中服務，甄選報名至10月23日下午5點止。

縣府教育處表示，因應校園安全議題而增置學務人力，透過專業人力協助學校建立更完善的事務與輔導機制，錄取人員將辦理學校及轄區學校支援服務，主要工作包括如協助校園安全維護與危機事件通報、執行防制藥物濫用及校園霸凌相關工作、聯合教師與輔導人員進行學生輔導與家訪服務、協助校園事件（管教、性平、霸凌）案件調查。

甄選資格審查日為10月31日，初試11月8日，複試11月9日，榜單公告11月10日，現場分發為11月12日上午10點於嘉義縣立田徑場會議室進行；錄取人員薪資比照教育部國民及學前教育署「學務創新人員工作酬金參考表」第1級標準，進用人員適用勞動基準法相關規定，並依「嘉義縣政府及所屬各機關學校約用人員進用及運用要點」辦理各項權益事宜。

縣府教育處表示，有意報考民眾可洽詢縣府教育處學務管理科05-3620123分機8469、嘉義縣南新國民小學人事室05-2373005分機06，甄選採線上報名，需上「嘉義縣114年度國民中學增置學務人力甄選資訊網」（https://tchexam.cyc.edu.tw/exm114sas/）填寫資料報名。

