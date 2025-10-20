為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南高雄多家醫院歇業引發憂慮 衛生局：積極輔導量能夠

    2025/10/20 07:40 記者黃良傑／高雄報導
    南高雄多家醫院歇業，包括經營50年的大東醫院，引發市議員憂心，衛生局強調量能夠且積極輔導。（資料照）

    南高雄多家醫院歇業，包括經營50年的大東醫院，引發市議員憂心，衛生局強調量能夠且積極輔導。（資料照）

    南高雄62年、50年歷史的邱外科醫院、大東醫院，陸續在今年吹熄燈號，藍營市議員李雅靜指高雄今年多達10家醫院歇業，衛生局強調今年至今共4家地區醫院歇業，原因包括負責醫師年長、租賃合約到期、公安等，已積極輔導醫療機構，保障市民就醫安全及權益。

    藍營市議員要求衛生局針對即將啟動的「捷運大東站開發案」進行空間盤點，爭取設立「高齡者醫療門診中心」，讓南高雄長者能就近獲得整合照護服務，對於南高雄醫院一家家歇業，顯示基層醫療環境面臨嚴峻挑戰。

    衛生局表示，今年共有4家地區醫院歇業，原因除負責醫師年長、租賃合約到期，還有病安風險等問題，對於醫療機構增減為常態，市區也有3家地區醫院開診，盤點既有醫院擴床，增加急性一般病床830床。

    另捷運大東站開發案，衛生局規劃106坪日照中心，並擴大銀髮健身俱樂部面積至100坪，也持續與捷運局研商，計劃在其他樓層規劃銀髮健身俱樂部，需求面積將可增至206坪。

    另市立鳳山醫院二期醫療大樓，也即將正式啟用，急性病床擴增至250床，同時提升為區域級教學醫院，以及中度級急救責任醫院，醫療量能顯著提升，為方便長者就醫，鳳山醫院也設置「高齡門診整合門診」。

    相關新聞
    網友回應
