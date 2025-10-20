9縣市豪大雨特報！ 桃園以北今慎防劇烈降雨

今桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有機會出現局部大雨或豪雨。（資料照）

中央氣象署指出，今日（20日）各地受到東北季風及「風神」颱風外圍環流雙重影響，桃園以北雨勢較大，氣象署於凌晨4點5分針對9縣市發布豪大雨特報，其中北北基宜桃5縣市要慎防豪雨。

氣象署表示，今桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有機會出現局部大雨或豪雨，今日凌晨大台北及桃園地區已出現顯著降雨，尤其新北出現最大3小時182毫米的短延時豪雨，今日東北部易有局部豪雨等級以上的雨勢發生，請民眾特別注意。至於竹、苗、台東部地區及中南部山區亦有短暫陣雨，並有局部大雨發生可能性，應注意短延時強降雨及強陣風

氣溫方面，中部以北及東半部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，預測低溫約23至25度，高溫25至28度，中南部早晚亦涼，低溫約25、26度，高溫30、31度。

今年第24號颱風「風神」中心位置於今凌晨2點位於鵝鑾鼻西南方640公里處，向西北西轉西進行，直接影響台灣的機率雖較低，但今、明兩天受其外圍環流及東北季風雙重影響，易出現共伴效應，各地降雨機率增大，迎風面有大雨或豪雨。

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

週二（21日） 東北季風及颱風外圍環流影響，有機會出現共伴效應，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生，新竹、苗栗、東南部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。北部、東北部高溫25、26度，中南部及花東28至32度，澎、金、馬24至28度，各地低溫則為22至25度。

週三（22日）至週六（25日）受東北季風及低壓帶影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，期間北台灣有雨，局部地區可能出現大雨或豪雨。下週日（26日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 28 27 ~ 34 29 ~ 35 23 ~ 29

氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

