季連成嘆「中央做鄉長的工作」 救災指揮官徐榛蔚甩鍋

花蓮縣長徐榛蔚說，光復鄉長是這次指揮官，但公所無法承受如此防颱演練。（記者劉人瑋攝）

由中央計畫並執行的光復鄉防颱演練落幕，本來是要「示範一次給花蓮看」，花蓮縣長徐榛蔚卻說光復鄉長林清水是指揮官，光準備4千份撤離民眾的便當已無法承受，未來需以中央專案處理。總協調官季連成說，「真正要做（撤離計畫）的是鄉長」，但也可看出選出專業人士的重要性，至於光復若要再演習，中央會主動協助。

季連成先前說，經這次防颱演練「看花蓮能學到多少」，未提學了什麼。徐榛蔚回應，由於災害都與堰塞湖有關，堰塞湖屬中央林保署權責，只要堰塞湖還在、中央就需負責，但是從中央到地方政府、鄉鎮公所合作，縣府有局處也會配合，鄉公所負責撤離計畫，「光復鄉如今太脆弱」、「指揮官、鄉長林清水光是負責4千個撤離民眾的便當即已忙不完，還要負責撤離，鄉公所無法承受」。至於在中央的協助下，花蓮縣是否能做到撤離，徐榛蔚未進一步回應。

這次防颱演練，昨天上報撤離人數與實際撤離人數有落差，季連成認為有檢討必要，更讓他在意的是，堰塞湖產生的海嘯警報響起時，仍有不少人留在一樓，大門也不關。他認為，這顯示民眾輕視演習及公所救災能力。

季連成說，撤離計畫本該公所計畫、執行，自己現在就正在做鄉長的工作，中央已經做到鄉長的工作，以後要選民代（地方首長）真的要重視其專業，「沒有什麼（鄉公所）做不來」、「重點在於專業」，但依災防法，縣市首長就是理所當然的救災指揮官，「這是法律規定、改不了的事，因此自己只是『協調官』不可凌駕於縣長」。

不僅在撤離演練出狀況，地方公所問題也不斷。來自台東的鍾先生說，住在山邊的一位葉阿公指稱，向公所申請志工卻被嗆「囉嗦」、「叫志工來要錢」，自己聽後十分氣憤，仍不忘上網號召志工，「隔天就有一群志工與小山貓協助清理阿公家中廢土」，甚至還有鄉鎮有一群阿公阿嬤傻等國軍清理，「但該處根本始終都沒見到國軍、可能都沒申請國軍救災，真不知道這些鄉鎮公所的功能為何」。

民眾說，老人家還擔心被公部門算帳、不敢聲張，所幸後得志工協助也有新護腰。（民眾提供）

