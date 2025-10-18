為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    風神颱風+共伴效應！5地區高機率出現持續性大雨

    2025/10/18 11:06 即時新聞／綜合報導
    第24號風神颱風形成。（圖擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專）

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，第24號風神颱風形成，目前位於菲律賓東南方海域，在太平洋高壓導引下朝西北西轉西北移動，隨著高壓明天起逐漸減弱，偏北份量也會明顯增多，預計明天白天穿越菲律賓呂宋島，深夜進入南海繼續往西移動，之後遇到強烈東北季風增強、受到壓制，便往西南移動，不會侵襲台灣。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文提到，強度方面，由於風神颱風即將穿越菲律賓陸地，加上進入南海後發展環境逐漸轉差，巔峰強度大致以輕度颱風機率最高。

    影響評估，即便颱風不侵襲台灣，且保有一段距離，但其外圍暖溼氣流仍會與東北季風產生共伴效應，為北部、東部帶來持續且顯著的雨勢。週日下半天至週二（21日），北部、東部、恆春、南屏東容易下雨，尤其「基隆北海岸、台北東側、北部山區、宜蘭、北花蓮」，高機率出現持續性的大雨或強降雨，如有安排室外活動務必注意天氣動態。

    中、南部地區仍會受到些許外圍環流影響，這段期間則屬於多雲或陰天，不定時短暫飄雨或小雨的天氣，影響相對有限，但仍然不穩定。

