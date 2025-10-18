風神颱風明起與東北季風雙重影響！ 北、東部有連日豪大雨機率

氣象署指出，第24號輕度颱風風神，今天（18日）2時的中心位置在北緯12.9度，東經127.4度，以每小時18公里速度，向西進行。（圖擷取自氣象署）

天氣風險公司表示，追蹤好幾天的風神颱風在今天凌晨正式被命名，目前距離台灣東南方約1200公里，預期明、後天通過菲律賓呂宋島進入南海時與台灣都能保持約500公里或以上的距離，因此颱風本身的直接威脅低，僅有外圍環流雲系北上。

天氣風險公司分析師歐宗學提及，由於明天東北季風開始南下，兩者可能會有搭配帶來雙重影響，也就是所謂的共伴效應，提醒北部、東半部地區注意從明日開始會有連日豪大雨機會，各地沿海也會有強風發生。

今日白天期間維持偏東風環境，水氣仍不多，各地普遍晴時多雲天氣，但在東北部、東半部地區仍會偶有雲系發展移入帶來短暫陣雨機會，西半部則是午後在山區附近也可能有零星短暫陣雨。傍晚以後東北季風會逐漸南下，開始帶來水氣增多，前述迎風面地區的降雨範圍、雨量會有逐漸擴大且增多的趨勢。

明天東北季風抵達台灣，風神颱風則正在通過菲律賓呂宋島，颱風外圍環流的東至東南風來到台灣附近，兩者在台灣附近交會逐漸形成雲雨帶，本日的配合還不太好，但隨著水氣增多、風速增強，北部、東半部都將逐漸轉為陰陣雨天氣，其中東北部地區已經開始有大雨或豪雨發生機會。西半部地區天氣仍較穩定、以多雲為主，但山區附近也會有局部短暫陣雨，且下午到晚間平地區域也可能會陸續有降雨發生，但相對迎風面及山區來說雨勢都小很多。

下週一、二（20、21日）風神颱風進入南海持續往西移動，雖然開始遠離台灣，不過隨著他強度的發展，外圍環流帶來的水氣更多，同時東北季風強度也會更強，兩者的配合更佳、共伴鋒面的雲雨帶結構轉好、發展旺盛，此時要注意這個雲雨帶的活動範圍是否有來到台灣陸地上空，可能為北部、東半部地區帶來持續且顯著的降雨。

此段期間除了降雨以外，也要注意風勢影響，由於北方大陸高壓、南方颱風的天氣系統配置，導致台灣附近氣壓梯度增大，迎風面及西半部沿海地區有強風，周邊海域風浪也相當劇烈，沿岸都有長浪發生機會，目前來看颱風警報的機會較低，但提醒大家海陸域活動都還是要注意安全。

下週三（22日）以後風神颱風就會逐漸減弱並且更進一步遠離，預估共伴效應會逐漸趨緩，但由於東北季風仍強，且台灣附近仍有小型的低壓系統活動，整體大氣仍不穩定且水氣多，強風大浪的情況依舊持續，北部、東半部地區也還是有持續性降雨，只是降雨規模、強度較前面幾天有降低的趨勢，但目前的預報不確定性仍相當高，這之後的天氣狀況還需要繼續追蹤觀察。

氣象署指出，第24號輕度颱風風神，國際命名FENGSHEN，18日2時的中心位置在北緯12.9度，東經127.4度，以每小時18公里速度，向西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑80公里，十級風平均暴風半徑－公里。

