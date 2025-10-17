為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    港務公司宣布：斥資1.6億興建漁光島大月牙灣基礎設施

    2025/10/17 20:06 記者吳亮儀／台北報導
    安平港漁光島大月牙灣平面圖，紅色虛線處為停車場預定地點。（港務公司提供）

    安平港漁光島大月牙灣平面圖，紅色虛線處為停車場預定地點。（港務公司提供）

    台南市漁光島的大月牙灣沙灘以人工峽灣形塑出優美的月牙弧線聞名，近年舉辦的「漁光島藝術節」吸引大量國內外遊客到訪，既有交通車輛停車等基礎設施量能及道路服務水準已不足負荷。

    港務公司今天（17日）宣布，著手規劃興建大月牙灣沙灘基礎設施，強化漁光島公共服務功能，有效紓解交通壓力。大月牙灣沙灘土地面積約22公頃，是2022年8月發布實施的「擬定台南市安平港歷史風貌園區特定區計畫港埠用地（擴大部分）細部計畫（配合安平商港建設計畫）」。

    建築物允許使用項目包含，休閒遊憩使用、水域運動服務含停車場、附屬設施等，未來將以低強度的使用方式進行開發，朝低碳島目標前進。目前港務公司已依據行政院核定的「國際商港未來發展及建設計畫（111~115年）」及都市計畫，針對大月牙灣沙灘基礎設施投入約1.6億元改善工程。

    改善項目包括在漁光島大月牙灣沙灘南、北兩側，闢建兩條各為15公尺、8公尺的都市計畫道路銜接現有漁光路，除可紓解人潮及車流外，也可作為緊急救護進出通道。另規劃在沙灘南、北兩側各興建一座停車場，總計可提供490格汽車停車位，包含13格無障礙車位、12格母嬰親善車位、2格大客車停車位及187格機車停車位，包含6格無障礙機車停車位，並設置供遊客使用的廁所盥洗設施等，改善工程預訂於2026年初完工。

    另在旅客服務設施部分，目前已有業者規劃在大月牙灣沙灘上投資1.5億元，興建旅客服務中心及體驗基地，經營水域衝浪、風帆等水域遊憩活動，預計於2026年1月開工、2027年2月完工營運。

    安平港漁光島大月牙灣沙灘南側停車場設施模擬圖。（港務公司提供）

    安平港漁光島大月牙灣沙灘南側停車場設施模擬圖。（港務公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播