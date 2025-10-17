不滿禁養！飼主帶「2米河口鱷」衝立院 警圍捕送北市動物之家

動保處說明，河口鱷魚以咬合力強大聞名，最大可成長至5公尺，若在市區逃逸，可能威脅民眾生命安全並引發大眾恐慌。（北市動保處提供）

今（17）日上午5時30分，一名經營河口鱷人工飼養場的阮姓飼主，由於不滿農業部在10月8日預告禁止飼養河口鱷，憂其生計受影響，因此雇用吊卡車載運一隻約近3公尺長的河口鱷魚，遠從嘉義縣北上到台北，抵達立法院將已全身固定的鱷魚，吊置於立法院門口，欲以野放鱷魚抗議。北市動物保護處前日獲悉訊息後迅速成立專案小組，已預先聯合警方嚴密監控本次抗議行動，並協請動物園鱷魚專家到場協助，目前鱷魚已安全送返回嘉義縣。

動保處表示，阮姓飼主因農業部規劃禁養河口鱷的政策，決定以實際行動表達不滿，阮男今日上午載運該隻河口鱷魚抵達台北，企圖在農業部門口野放鱷魚抗議，不過鱷魚落地後，隨即由中正一分局警方立即圍住鱷魚隔離，並以違反社會秩序維護法管制人及動物。

動保處說明，河口鱷魚以咬合力強大聞名，最大可成長至5公尺，若在市區逃逸，可能威脅民眾生命安全並引發大眾恐慌，動保處不敢大意，現場協調警方警用吊卡車先進行代保管鱷魚，並會同動物園鱷魚專家於現場監測鱷魚狀態，並於8時30分先行運送至台北市動物之家，由動物園專家檢查後，做適當保濕，補充水分處置後，由動保處僱用民間吊卡車，今天上午10時即由動保員押運回嘉義縣飼養場。

動保處提醒，阮男不顧勸阻，趁機讓鱷魚下車，已由警方依違反《社會秩序維護法》第70條，將阮男帶至派出所製作筆錄。針對飼主以動物作為抗議籌碼，綑綁鱷魚，未做保水並長途運輸而涉損害動物福利方面，動保處也函請嘉義縣政府關心鱷魚在飼養場狀況，依動物保護法查處。

動保處呼籲，任何活動都不應以動物做為籌碼，阮男表達對中央政策的抗議，更不應以動物做為工具，而鱷魚屬危險動物，飼養本身即存在風險，五花大綁，長途運輸，除了可能造成動物緊迫受傷，若活動時鱷魚逃逸導致他人受傷或威脅公共安全，行為人恐面臨更嚴重法律責任。動保處亦將持續對類似以危險動物做抗爭活動情資積極因應，確保市民安全及動物福利。

