    台東鐵人三項明起兩天1800人競技 市區及東海岸大交管

    2025/10/17 08:57 記者黃明堂／台東報導
    2025台東之美鐵人三項國際賽明天起一連兩天舉辦。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣體育會與台東縣鐵人三項運動委員會等單位辦理的2025台東之美鐵人三項國際賽，將於18、19日一連兩天舉辦，將有1800餘位選手參加，縣警察局表示，活動期間將於台11線（台東市中華大橋至成功鎮八邊橋）及馬亨亨大道實施局部交通管制，提醒用路人行經該路段時應配合員警指揮並減速慢行，共同維護選手及用路人安全。

    台東縣鐵人三項運動委員會表示，競賽內容10月18日辦理超鐵226公里及接力、半程超鐵113公里及接力、小鐵人12.2公里，其中超鐵226公里在活水湖游泳3.8公里、自行車180公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河至和平國小折返（共2圈）返回到活水湖）、路跑42.2公里（大會會場中華大橋下、中華路、馬亨亨大道超鐵折返點（共5圈）、返回到終點處），共計226公里。

    半程超鐵113公里在活水湖游泳1.9公里、自行車90公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河至和平國小折返回到活水湖）、路跑21.1公里（大會會場中華大橋下、中華路、馬亨亨大道半程超鐵折返點（共3圈）、返回到終點處），共計113公里。另有小鐵人12.2公里、奧運賽程51.5公里。

    為使比賽順利進行，18日上午5時至下午5時及19日上午6時至上午11時30分將實施局部交通管制，大型車嚴禁進入自行車路線，中華路通往中華大橋的道路將封閉，路跑比賽時馬亨亨腳踏車道及志航路一段等市區部分地區道路也將進行管制，當天利用聯外道路及馬亨亨大道從台東往東海岸方向的汽、機車，請於依照員警指示，敬請民眾及駕駛人能注意選手安全。

