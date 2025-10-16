不是X、Threads！與台灣人牽起溫暖友誼 日糖老闆由衷感謝「噗浪」

日本人氣蘋果糖專賣店老闆透露，「噗浪（Plurk）」是讓他跟台灣民眾牽起友誼並維持這份情誼的平台。（圖擷取自@pomedamourtokyo 社群平台「X」、Plurk，本報合成）

日本人氣蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所（Pomme d'Amour Tokyo）」，老闆池田喬俊上個月底來台參展，返國前狂掃20公斤砂糖，驚動台、日海關，意外讓他在2國社群媒體爆紅，特別是Threads與X（原推特）。事後老闆感性透露，他跟台灣民眾牽起友誼並維持這份情誼的契機，其實是「噗浪（Plurk）」。

根據池田喬俊11日在噗浪帳號發文，提到雖然自己因為9日搭機回日本時，狂掃20公斤台糖驚動海關與緝毒犬的事蹟，在各個地方都受到關注，「但對我來說，Plurk才是我的家」，並強調正是因為有噗友（台灣噗浪用戶暱稱）們的支持，才有了現在的自己，「這份恩情，我一輩子都不會忘記。」

池田喬俊回憶，一切的開始起源是一件客訴，自己在去年10月首度來台參展，期間因為無法準備出大小完全相同的蘋果，他只好在切法上多下點工夫，盡量可能讓每份蘋果糖的份量一樣，然而他還是接到消費者指出「每個人拿到的量不一樣吧？」，於是他申辦一個噗浪帳號，努力用不流暢破中文解釋，但卻完全無法講清楚自己想表達的意思。

有噗友見到為此事焦急不已的池田喬俊反而溫柔地對他說「試著用日文說說看吧！」，接著陸續湧入擅長日語的噗友，主動協助將他想表達的話語翻譯成中文後，再分享給其他人看，順利幫助他解決語言不通的困擾，「從那天開始，大家開始為我加油、支持我。那一天的事情，到現在都仍然是我永遠忘不了的回憶。」

文章曝光後，掀起廣大噗友迴響，眾人除了祝賀老闆與東京林檎製飴所的蘋果糖打響知名度，也感謝他開辦噗浪後非常積極更新發文，每篇文章與照片都相當用心又溫暖，讓許多喜愛日本蘋果糖的台灣民眾，不僅有管道可以跟專家詢問相關問題，還可以參加新口味票選等互動活動，因此非常樂意繼續和老闆持續這份珍貴友誼。

據了解，2023年7月Threads上市前，台灣人若想要用「純文字」與「GIF動圖」發文，最常使用的社群媒體首選是噗浪。雖然噗浪使用人數或知名度，不及臉書、IG、PPT、Dcard等社群，甚至還曾被一些學者誤以為是已無人使用的「死亡平台」，但噗浪至今仍被許多族群當成重大消息交流平台，尤其是追星族、動漫宅宅與圖文創作者。

值得注意的是，噗浪從2009年4月23日起，就多次被中國防火長城（GFW）莫名其妙封鎖，且中國用戶若試圖在該平台上搜尋中共政府禁制出現的「敏感詞」，就會秒被防火長城重設連結。直到2018年7月，噗浪全站被中國封鎖，至今仍無法正常使用，中國網友若想瀏覽或使用噗浪，只能靠非法VPN等方式「翻牆」。

