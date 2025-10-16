曾文市政願景園區充電站上線 年底台南37區都有充電站

台南市長黃偉哲（右六）在麻豆第三行政中心「曾文市政願景園區」主持電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉地區綠能基礎建設再升級。（記者楊金城攝）

台南市持續推動低碳永續政策，積極建置電動車充電站，今天（16日）由市長黃偉哲在第三行政中心「曾文市政願景園區」主持電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉地區綠能基礎建設再升級，呼應市府「縮減城鄉差距、打造均衡發展」的施政目標，黃偉哲說，年底前全市有1000席充電車位啟用、全國唯一區區有充電站、區區有快充站，減少車主的里程焦慮。

黃偉哲指出，台南市政府配合中央2050淨零排放政策，爭取環境部2.5億經費設置180席200kW快充格位（含4席350kW超快充格位）及266席11kW慢充格位，分布於全市37區各局處及區公所轄管的202處公共停車空間，達成區區有充電站及區區有快充的目標。台達電負責營運，配合建置充電站也出資約3億元。

其中，安平區永華市政中心2席350kW超快充格位已在5月間啟用，新營區民治市政中心2席200kW快充格位已完成設置待送電完成後啟用，而麻豆區曾文市政願景園區不僅是重要的行政據點，更是鄰近台84線東西向快速道路的重要交通節點，此次的啟用除了提供民眾在園區洽公、休閒或旅遊時可便利充電，更讓偏鄉地區與市區享有同等的公共服務水準。

交通局局長王銘德指出，此次第3批充電站啟用5處快充場域共10席快充格位及3席慢充格位，包括麻豆曾文市政願景園區（2席快充及1席慢充）、東山區東山運動公園停車場（2席快充及1席慢充）、東山區東山路外停車場（2席快充及1席慢充）、官田區官田衛生所（2席快充）、鹽水區鹽水機車考照練習場停車場（2席快充）等，為使電動車充電設施能深耕在地服務民眾，規劃以「充電專用格位」提供服務，呼籲駕駛人使用停車格位時多加注意，如占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發將依停車場法處新臺幣1200元罰鍰。

交通局指出，充電服務訂價合宜，要求業者實施尖離峰定價，目前啟用初期業者以更優惠價格提供充電服務，快充每度8元、慢充每度5元，未來亦將不定期辦理行銷優惠活動，民眾可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊及優惠活動，在交通局官網及「台南好停APP」，民眾亦可快速又方便查找充電站位置，提升整體使用體驗。

台南市府目前設置27處充電站，年底前37區都有充電站。（記者楊金城攝）

