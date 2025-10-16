為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    曾文市政願景園區充電站上線 年底台南37區都有充電站

    2025/10/16 11:53 記者楊金城／台南報導
    台南市長黃偉哲（右六）在麻豆第三行政中心「曾文市政願景園區」主持電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉地區綠能基礎建設再升級。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（右六）在麻豆第三行政中心「曾文市政願景園區」主持電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉地區綠能基礎建設再升級。（記者楊金城攝）

    台南市持續推動低碳永續政策，積極建置電動車充電站，今天（16日）由市長黃偉哲在第三行政中心「曾文市政願景園區」主持電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉地區綠能基礎建設再升級，呼應市府「縮減城鄉差距、打造均衡發展」的施政目標，黃偉哲說，年底前全市有1000席充電車位啟用、全國唯一區區有充電站、區區有快充站，減少車主的里程焦慮。

    黃偉哲指出，台南市政府配合中央2050淨零排放政策，爭取環境部2.5億經費設置180席200kW快充格位（含4席350kW超快充格位）及266席11kW慢充格位，分布於全市37區各局處及區公所轄管的202處公共停車空間，達成區區有充電站及區區有快充的目標。台達電負責營運，配合建置充電站也出資約3億元。

    其中，安平區永華市政中心2席350kW超快充格位已在5月間啟用，新營區民治市政中心2席200kW快充格位已完成設置待送電完成後啟用，而麻豆區曾文市政願景園區不僅是重要的行政據點，更是鄰近台84線東西向快速道路的重要交通節點，此次的啟用除了提供民眾在園區洽公、休閒或旅遊時可便利充電，更讓偏鄉地區與市區享有同等的公共服務水準。

    交通局局長王銘德指出，此次第3批充電站啟用5處快充場域共10席快充格位及3席慢充格位，包括麻豆曾文市政願景園區（2席快充及1席慢充）、東山區東山運動公園停車場（2席快充及1席慢充）、東山區東山路外停車場（2席快充及1席慢充）、官田區官田衛生所（2席快充）、鹽水區鹽水機車考照練習場停車場（2席快充）等，為使電動車充電設施能深耕在地服務民眾，規劃以「充電專用格位」提供服務，呼籲駕駛人使用停車格位時多加注意，如占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發將依停車場法處新臺幣1200元罰鍰。

    交通局指出，充電服務訂價合宜，要求業者實施尖離峰定價，目前啟用初期業者以更優惠價格提供充電服務，快充每度8元、慢充每度5元，未來亦將不定期辦理行銷優惠活動，民眾可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊及優惠活動，在交通局官網及「台南好停APP」，民眾亦可快速又方便查找充電站位置，提升整體使用體驗。

    台南市府目前設置27處充電站，年底前37區都有充電站。（記者楊金城攝）

    台南市府目前設置27處充電站，年底前37區都有充電站。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播