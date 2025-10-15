為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵高雄車站變粉了！粉紅天棚成打卡熱點

    2025/10/15 22:24 記者吳亮儀／台北報導
    配合韓國女團BLACKPINK開唱，台鐵高雄車站展現粉紅燈飾。（台鐵公司提供）

    配合韓國女團BLACKPINK開唱，台鐵高雄車站展現粉紅燈飾。（台鐵公司提供）

    高雄應援韓國女團BLACKPINK再臨，台鐵公司今（15日）晚間公布配合活動，並曝光高雄車站內的粉紅燈飾，期間限定13日到19日，每天傍晚5時30分到10時30分。

    台鐵公司今天晚間曝光高雄車站內的粉紅燈飾，白天純白造型天棚如漂浮雲朵、夜晚化身粉嫩燈海，圓弧天幕閃耀夢幻光影。除此之外，六大地標粉紅燈海包括愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站。

    韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會將於18、19日在高雄國家體育場開唱，高雄6大地標自13日起打上粉紅色燈光，連續1週讓全球粉絲感受到高雄迎接BLACKPINK的粉紅氛圍。

    配合韓國女團BLACKPINK開唱，台鐵高雄車站展現粉紅燈飾。（台鐵公司提供）

    配合韓國女團BLACKPINK開唱，台鐵高雄車站展現粉紅燈飾。（台鐵公司提供）

    配合韓國女團BLACKPINK開唱，台鐵高雄車站展現粉紅燈飾。（台鐵公司提供）

    配合韓國女團BLACKPINK開唱，台鐵高雄車站展現粉紅燈飾。（台鐵公司提供）

    配合韓國女團BLACKPINK開唱，台鐵公司公布配合活動，點亮六大地標粉紅燈海。（台鐵公司提供）

    配合韓國女團BLACKPINK開唱，台鐵公司公布配合活動，點亮六大地標粉紅燈海。（台鐵公司提供）

