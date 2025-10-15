週日變天! 風神颱風週末生成 「這些地方」連下3天大雨

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

注意未來颱風動態！中央氣象署預報，目前在菲律賓東方海面的熱帶擾動最快在明天（16日）生成為熱帶性低氣壓，並在週末增強為颱風「風神」，並可能和東北季風形成共伴效應，從週日（19日）起至少一連三天大雨。

氣象署預報員鄭傑仁表示，明、後兩天天氣類似，僅基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，東部、東南部、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，週六（18日）環境逐漸轉為吹東北風，加上低壓系統逐漸接近台灣，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

「週日起一連三天，會受到熱帶系統或颱風外圍環流影響，一連三天大雨」，鄭傑仁表示，就目前預報來看，準風神颱風應該會以輕颱的強度接近台灣，但仍要看實際的路徑而定，若經過菲律賓呂宋島陸地，強度就會較弱，若經過巴士海峽上，強度就較強。

鄭傑仁表示，週六（19日）日起東北季風也增強了，北部高溫下降幅度明顯，會從現在的35度降到28度、29度；由於東北季風增強時間正好與準颱風「風神」接近台灣的時候重疊，因此會有共伴效應，「只是共伴效應的降雨會是在陸地上、或是海上，就得視未來颱風路徑而定」。

鄭傑仁說，降雨最明顯的時段將是週日到下週二（21日）這段期間，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生，特別要注意的是宜蘭和花蓮，是降雨最多的區域。

菲律賓東方海面目前有熱帶擾動。（氣象署提供）

明天仍要注意高溫。（氣象署提供）

19日起受到東北季風增強影響，氣溫一路下滑。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法