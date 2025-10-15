為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海陸空一起玩！ 雲林風箏衝浪公開賽11/8、11/9登場

    2025/10/15 15:54 記者李文德／雲林報導
    2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」11月8、9日在四湖鄉三條崙海水浴場登場，共8國171名飆浪好手競技。（圖由雲林縣政府提供）

    2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場舉辦，此次共有8國171名運動好手將飆技外，更開放風箏衝浪陸上操箏體驗、先鋒舟體驗，從專業競賽到親子體驗，從創意市集到藝術展示，海陸空一次滿足，為秋冬濱海帶來最熱力四射的週末時光。

    雲林縣府為發展四湖等沿海地區觀光量能，整修三條崙海水域場，引進無痕海洋運動，成為風箏衝浪等水上活動場域，2020年更是成立雲林國際風箏衝浪學校。縣府統計，成立5年來透過專業師資培訓，已成功培育逾500名風箏衝浪好手。

    縣府計畫處長李明岳表示，雲林風箏衝浪公開賽進入第5屆，今年度水域競賽分為風箏衝浪、風翼水翼繞標競速賽外，更有縣內首度舉辦的「水翼Pump交流表演賽專場」，3場賽事吸引美、愛爾蘭、越南、印度、日本等8國家共171位飆浪好手參與。

    李明岳指出，除了競賽讓民眾大飽眼福外，更有風箏衝浪陸上操箏體驗、先鋒舟等水域體驗，2天共開放2場次，限額報名參加，民眾可上「海young三條崙」臉書貼文中的報名連結報名。此外2天活動更有市集、氣墊樂園、滑步車、首作體驗，精彩可期。

    雲林縣長張麗善表示，三條崙海水浴場風力穩定、沙灘平整、場地寬廣，加上完善的公共設施，吸引國內外選手參賽，也感謝海洋委員會及觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處的經費支持，盼中央與地方持續合作，讓此地營造海洋生態教育園區。

