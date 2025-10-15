扯！彰化「超速王」油門踩到135公里 限速90被拍慘挨重罰

彰化縣台61線170.11k南向線西路段測速照相桿，今年9月拍到一件「超速王」，當時該車速高達135公里，但該路段限速僅90公里，足足超速45公里，相當危險！（警方提供）」

誇張！彰化縣交通警察隊公布今年前三季、1到9月全縣固定桿測速照相桿「十大超速熱點」，榜首不意外仍是台74甲線2.2K處南下方向，取締高達6398件。不過最離譜的不是件數，而是一名駕駛在台61線西濱快速公路線西路段車速竟然飆到時速135公里，限速90公里，整整超速45公里，依法累計重罰1萬2000元。

這次統計排除56處科技執法設備，聚焦在固定桿測速照相，統計顯示，前10大超速熱點依序為台74甲線2.2K南下6398件、彰化市縣139線7.7公里處5431件、芬園鄉縣139線8.5公里處2577件、台61線170.11K南向2027件、員林市員埔路與三潭巷口1788件、和美鎮和港路與西興路口1746件、大村鄉台1線201.4K南下1566件、鹿港鎮鹿和路二段507號前1286件、竹塘鄉中央路二段與大湖路口1094件，以及二林鎮太平路與修心路口1046件。

交通隊指出，儘管超速違規情況仍有，但事故卻有下降，今年前9月僅發生5件，較去年同期6件減少1件，降幅約16.7％，顯示測速桿發揮約束作用，可減少車禍意外。

彰化縣警察局強調，固定桿測速照相已經實施多年，目的是要讓大家普遍養成守法習慣，提升行車安全意識。從數據來看，測速桿確實有效降低了事故，保護了用路人「行」的安全。警方呼籲，駕駛人只要遵守速限規定，就能保障自己和他人安全，也不用擔心荷包失血。

