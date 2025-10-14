為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    超鬧！網發起台大騎腳踏車大喊「速速妹」向前衝 真的一堆人衝了

    2025/10/14 19:35 即時新聞／綜合報導
    台大校園真的出現一群單車騎士邊騎車邊大喊「速速妹」，影片曝光引發熱議。（取自Threads @hsuhoyoyo）

    台大校園真的出現一群單車騎士邊騎車邊大喊「速速妹」，影片曝光引發熱議。（取自Threads @hsuhoyoyo）

    你是否在臉書上，常常看到自己朋友參與一些「看起來很好笑」或是「意義不明」的活動？有網友發起「在椰林大道上大喊速速妹然後騎腳踏車往前衝」活動，共吸引1萬人點「有興趣」參加，本以為只是惡搞活動，沒想到台大校園今天真的出現一群單車騎士邊騎車邊大喊「速速妹」，影片曝光引發熱議。

    網友日前在臉書發起活動，據了解，活動是為致敬知名動畫《進擊的巨人》中，調查兵團團長艾爾文率領團員衝向巨人慷慨赴死的「名場面」。不少人原本以為只是「創好玩的」，沒想到，今天下午竟有大量網友騎車在椰林大道聚集，據現場網友說，不少人還偷偷向一旁陌生人確認：「是速速妹嗎？」

    據查，主辦人活動開始前在臉書發文說，原本只是出於好玩隨便發個貼文，沒想到有這麼多人反映，讓她十分驚訝。但她還在上課無法參與，呼籲網友若要共襄盛舉，可相約一起參與，也記得要注意安全。

    根據現場網友分享，活動時間一到，真的出現一群網友或騎乘自己的腳踏車，或騎乘YouBike，在椰林大道衝刺並大喊：「速速妹！」、「衝啊」、「心臟沙沙給油！（心臓を捧げよ，指獻出心臟）」場面十分歡樂。貼文發布後，短短幾小時就有超過70萬次瀏覽，而且有可觀的超過2.5萬次分享。

    《進擊的巨人》迷、自稱是活動代理主持人的網友則在Threads上發文解釋，今（14）日就是動漫中團長艾爾文的生日，感謝大家沒有讓此活動變成萬人響應一人到場，也都很遵守交通規則。他還說，希望動漫代理商「木棉花」能把此活動變成官方活動。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    日前有網友發起「在椰林大道上大喊速速妹然後騎腳踏車往前衝」活動，共吸引一萬人點「有興趣」參加。（取自臉書）

    日前有網友發起「在椰林大道上大喊速速妹然後騎腳踏車往前衝」活動，共吸引一萬人點「有興趣」參加。（取自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播