超鬧！網發起台大騎腳踏車大喊「速速妹」向前衝 真的一堆人衝了

台大校園真的出現一群單車騎士邊騎車邊大喊「速速妹」，影片曝光引發熱議。（取自Threads @hsuhoyoyo）

你是否在臉書上，常常看到自己朋友參與一些「看起來很好笑」或是「意義不明」的活動？有網友發起「在椰林大道上大喊速速妹然後騎腳踏車往前衝」活動，共吸引1萬人點「有興趣」參加，本以為只是惡搞活動，沒想到台大校園今天真的出現一群單車騎士邊騎車邊大喊「速速妹」，影片曝光引發熱議。

網友日前在臉書發起活動，據了解，活動是為致敬知名動畫《進擊的巨人》中，調查兵團團長艾爾文率領團員衝向巨人慷慨赴死的「名場面」。不少人原本以為只是「創好玩的」，沒想到，今天下午竟有大量網友騎車在椰林大道聚集，據現場網友說，不少人還偷偷向一旁陌生人確認：「是速速妹嗎？」

據查，主辦人活動開始前在臉書發文說，原本只是出於好玩隨便發個貼文，沒想到有這麼多人反映，讓她十分驚訝。但她還在上課無法參與，呼籲網友若要共襄盛舉，可相約一起參與，也記得要注意安全。

根據現場網友分享，活動時間一到，真的出現一群網友或騎乘自己的腳踏車，或騎乘YouBike，在椰林大道衝刺並大喊：「速速妹！」、「衝啊」、「心臟沙沙給油！（心臓を捧げよ，指獻出心臟）」場面十分歡樂。貼文發布後，短短幾小時就有超過70萬次瀏覽，而且有可觀的超過2.5萬次分享。

《進擊的巨人》迷、自稱是活動代理主持人的網友則在Threads上發文解釋，今（14）日就是動漫中團長艾爾文的生日，感謝大家沒有讓此活動變成萬人響應一人到場，也都很遵守交通規則。他還說，希望動漫代理商「木棉花」能把此活動變成官方活動。

日前有網友發起「在椰林大道上大喊速速妹然後騎腳踏車往前衝」活動，共吸引一萬人點「有興趣」參加。（取自臉書）

