長榮空服員抱病執勤返台住院過世 座艙長疑似撰寫7點聲明流出

長榮航空空服員抱病執勤，返台後住院離世，在網路社群炸鍋。被指控未及時協助空服員的當班座艙長，疑似撰寫7點聲明，並被轉至社群平台。聲明指出，事發過程持續關心空服員身體狀況，也有讓空服員休息，針對不實指控保留法律追訴權。

長榮航空空服員過世事件在社群平台持續延燒，座艙長疑於公司內部發布7點聲明。聲明指出，她在去程時就看到該名空服員服藥，並主動關心其身體狀況，也提醒對方抵達飯店後別再出門，好好休息；抵達飯店直到集合返程，都沒有告知她要在當地看醫生。

座艙長表示，集合時有問空服員狀況好點嗎？空服員告訴她有轉好，但有些筋骨酸痛，並無要求以PNC返台；在飛機上，空服員有向她詢問肌肉鬆弛劑，也因骨頭痠痛不好蹲下去發餐，因此她協調該名空服員發飲料，空服員也無表達身體不適及要求PNC。

座艙長說明，後來她見該名空服員坐在椅子上捏著腿，於是上前關心詢問身體狀況，並準備毛巾做熱敷墊減緩酸痛，並提醒她回去要看醫生並趕快掛號，兩人還討論要掛哪一科，她還提議開車載她去。空服員猶豫後，告知決定先回家。

座艙長說，返程第二段餐時，該名空服員在發飲料，她請對方休息，並接替其位繼續發飲料。下機前，空服員提到要叫救護車，她回覆「好」，後續再確認時，空服員決定先別叫救護車，先在機邊看醫生，她還提醒對方拿轉診單，能較快就診。

座艙長表示，空服員有提到坐輪椅，但她考量等傷患車要一陣子，經兩人討論後，提議慢慢走下去再坐輪椅，空服員也同意。座艙長請機邊大哥幫忙拿行李下機，她也在安頓好自己行李後，再至樓梯協助空服員下樓。她有看到空服員披毛毯，關心詢問還會冷嗎？對方回應不會冷了，於是移除毛毯。

座艙長表示，空服員到長庚看完醫生後回家，隔天再看急診而住院。她後續接到空服員胞姊詢問勞保保險，得知空服員病重，還跟當班另一位組員討論要去看她。

事後，座艙長檢討自己有不夠體貼的地方，沒及時PNC或主動要撥打Medlink，也完全接受組員對她的批評，但不能無限上綱，說她害人往生太痛苦也太沉重。後續如有不實指控或持續霸凌，將保留一切法律追訴權。

長榮航空回應，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件，公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。

聲明全文如下：

我是那趟的CP。

本來覺得謠言止於智者，會有很多人知道，我不是個不關心組員的人，更不想急著說明，造成組員間的對立…

但事情似乎越傳越離譜，讓我身心俱疲，好像我才是讓她生病的那個人…

這二天我無法吃、無法睡，一直自責，是不是我再多做一點，她就不會離開？

內心更多的壓力是恐懼，要怎麼做好這份工作….

但我是這麼不堪嗎？

有人刻意抹黑進行人身攻擊，這樣對我的霸凌，公平嗎？

是要讓我被流言淹沒賠上一條命事情才算結束嗎？

哭過後，我還是要澄清一些事情。

1.當趟去程，我看到學妹吃藥，主動關心身體狀況，學妹說已經吃了一個月的抗生素了，目前吃的是過敏藥，不吃藥會造成蕁麻疹、喉嚨不舒服。

當時我也提醒，到飯店不要再出門，要好好休息。

2.到飯店後，學妹有去吃飯店早餐，吃完上去休息一直到Pick up前，沒有Team +我，或打電話給我說要在當地看醫生。

這些都有team plus 可查證。

3.pick up時，我有問他狀況好點嗎？

學妹說睡覺之後有比較好，但覺得有點筋骨酸痛（學妹並沒有要求要P N C回去）。

4.在飛機上，學妹問我有肌肉鬆弛劑嗎？因我會落枕所以有自備藥品。

作餐時，學妹說因骨頭酸痛不好蹲下去發餐，我協調L4讓她發飲料，當時學妹也沒有表示身體不適，要求PNC。

XX（學妹名字）是一個敬業的人，回程是day flight且航班幾乎全滿，或許他不想造成其他組員的困擾。

5.patrol時，我到E Y去看到他坐在椅子上在捏著腿，我關心詢問身體狀況，並到RL準備毛巾做了熱敷墊，讓他敷腿減緩酸痛，有提醒他回去要去看醫生和趕快掛號。

我們還在討論要看哪一科的醫生，之後我請她他拿起手機，利用機上網路先掛號，但因為都滿診，我建議下機後直接去看急診，學妹說沒有帶錢也沒有帶健保卡，我說不用擔心錢，我有帶錢。

學妹考慮過後，表示想先回家拿健保卡，再去診所拿轉診單。

我們則討論，拿了健保卡之後，再直接坐計程車去看急診，若怕塞車的話，可以坐機捷到A8再去長庚，或坐到A9站，我可以回家開車載她去。

學妹猶豫後，告知決定先回家。當時看她筋骨酸痛，詢問要不要現在吃個藥？她說等一下休息前再吃。

在patrol 時，我完全沒有請她起來做事。

6. 回程第二段餐時，我忙完RL後，到後面去看到她在走飲料，我請她到後面去休息，接著頂替她的位置繼續發飲料。

7.下機前，學妹有提到要叫救護車，我回覆好，再度確時，學妹又說不然先不要叫救護車，先在機邊看醫生（我還提醒她要記得拿轉診單比較快可以報長庚就診）。

學妹有表示坐輪椅，我考量，早班回來等傷患車，需要等一陣子，跟學妹討論後，詢問可以慢慢走下去再坐輪椅嗎？行李我們可以幫忙拿。

學妹說好，就先這樣比較快。

下機時我請機邊的大哥幫忙拿行李下去，我則先將自己的行李拿上車，就出來樓梯上協助學妹下樓。

此時已有2位行李放好的組員，攙扶她下來，我有請機務大哥背她，但她怕摔就說不用。

我有看到她披著毛毯，關心詢問還會冷嗎？學妹就說，現在不會冷了就移除毛毯。

若她說冷，我ㄧ定會讓她披著。之後到站就交給地勤來陪她。

我檢討我自己，有不夠體貼的地方，沒及時要她PNC或主動要撥打Medlink （但，這樣組員會不會有壓力？）

當天，XX到長庚看完醫生後還回家了，是隔天又去看急診住院的。

我回家後，也是掛心著XX的狀況，而持續team plus關心她，卻被說是假關心????，我的心有多痛！

這是我第一次跟XX飛，我完全不知道她之前發生什麼事

休息幾天後，10/1我還惦記著，關心問她出院了嗎？她回覆還沒，因爲一直無法確認病因。

這些在我和她的對話中都有紀錄。

在她姊姊問我勞保保險的事，我才知道她病重，還跟當班另一位組員討論要去看她和她的病情。

我也尋求公司，對家屬做做最大的協助，聯絡幾個人後，最後由管理課回覆我，會再了解情況跟後續幫忙。

我只是一個小小的cp，工作上要考慮各個面向，組員對我批評、說我做不好的地方，我完全接受。但不能無限上綱，說我害她往生，真的太難過，太沈重了????????????

在眾多同事的鼓勵下，我不得不保護我自己，此後還有不實的指控，或持續的霸凌，將保留一切法律追朔權。

