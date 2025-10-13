為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    暖熱到週六！ 週日東北季風增強、北部稍降溫

    2025/10/13 06:52 即時新聞／綜合報導
    今日東半部高溫約31、32度，西半部高溫33至35度，其中在雙北、雲林、台南及屏東有局部地區可能發生36度以上高溫。（資料照）

    今日東半部高溫約31、32度，西半部高溫33至35度，其中在雙北、雲林、台南及屏東有局部地區可能發生36度以上高溫。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（13日）各地大多為多雲到晴的天氣，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    今日氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫33至35度，其中在雙北、雲林、台南及屏東有局部地區可能發生36度以上高溫，民眾在戶外活動時請注意防曬並多補充水分。澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部零星地區可能達橘色提醒等級。

    週二（14日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週三（15日）至週六（18日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。週二至週六各地溫度方面，台、澎、金、馬低溫24至27度；西半部高溫約34至36度，東半部及澎、金、馬高溫31至32度。

    下週日（19日）東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，夜晚清晨稍有涼意，白天感受溫暖微熱；北部及東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。屆時北部及宜花地區低溫會降到22至24度，中南部及東南部低溫25至26度；北部及東北部高溫29至30度，中南部及花東地區高溫31至33度。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    30 ~ 39 30 ~ 38 32 ~ 38 28 ~ 35

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播