首波降溫來了！ 東北季風估19日報到 清晨夜晚有機會降至20度

未來一週溫度預報。（氣象署提供）

今年首波有感降溫來了！中央氣象署預報，未來一週天氣晴朗穩定，午後雷陣雨發展機會偏低，高溫上看36度，不過下一波東北季風預估下週日（19日）報到，天氣轉涼，清晨夜晚約20度，將涼爽許多，白天高溫約30度仍溫暖。

氣象署預報員張竣堯表示，今天週日（12日）受太平洋高壓影響，天氣晴朗穩定，嘉義以南地區及各地山區有午後雷陣雨，但為局部及零星降雨，範圍並不大。這樣的穩定天氣將持續一週，直到下一波東北季風報到。

張竣堯說明，目前各地清晨夜晚是24至26度，白天高溫是31至35度，局部地區甚至36度；東北季風預估下週日報到，屆時天氣明顯轉涼，不會那麼炎熱，清晨夜晚偏涼爽，預估約20度，白天高溫約30度仍感受溫暖。不過，預報時間距離還久，仍有不確定性，資訊有可能異動更新，請民眾留意。

未來一週天氣詳細預報，張竣堯指出，今天週日至週二為偏東風環境，東半部偶有零星降雨，午後熱力作用下的雷陣雨，發生在嘉義以南地區及各地山區，但僅局部或零星，不會太顯著。今天東半部有零星短暫陣雨，恆春半島、蘭嶼綠島有零星雨勢。

週三至週六，迎風面基隆北海岸、東半部地區有零星短暫陣雨，整體偏乾，降雨時間不會太長，量也不會多。

未來一週溫度，各地低溫清晨感受舒適，落在24至26度；白天高溫方面，西半部34至35度，東半部31至32度。大台北地區、中南部局部近山區有機會達36度。

張竣堯總結提醒，未來一週天氣穩定，迎風面有零星降雨，午後山區局部雷陣雨；由於天氣晴朗，仍有局部高溫發生機會，民眾戶外活動留意水分補充。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

