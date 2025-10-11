為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    收藏一片秋日色彩 觀霧特色導覽與手作體驗10/15開放報名

    2025/10/11 12:21 記者彭健禮／苗栗報導
    農業部林業及自然保育署新竹分署推出《一片葉的記憶：觀霧遊客中心導覽與手作體驗》主題活動，結合觀霧遊客中心館內導覽與輕黏土拓印DIY。（圖由森之形自然教育團隊提供）

    農業部林業及自然保育署新竹分署推出《一片葉的記憶：觀霧遊客中心導覽與手作體驗》主題活動，結合觀霧遊客中心館內導覽與輕黏土拓印DIY。（圖由森之形自然教育團隊提供）

    位於海拔兩千公尺的觀霧國家森林遊樂區，四季分明、色彩變幻。農業部林業及自然保育署新竹分署推出《一片葉的記憶：觀霧遊客中心導覽與手作體驗》主題活動，結合觀霧遊客中心館內導覽與輕黏土拓印DIY，邀請民眾在知識與創作的交融中，感受觀霧秋冬的獨特韻味，留下屬於自己的觀霧印記。

    《一片葉的記憶》主題活動共規劃三場次，分別於11月22日、12月7日與12月17日，每場活動於當日下午2點30分至3點45分在觀霧遊客中心舉行。活動由觀霧遊客中心專業解說員帶領，透過館內導覽認識落葉林的植物種類與生態故事，引領民眾在戶外拾取自然落葉，親手進行輕黏土拓印，製作出獨一無二的葉片紀念。

    林業及自然保育署新竹分署表示，活動將自10月15日上午8點起開放網路報名，對象為國小三年級（含）以上一般民眾，未成年者需由家長陪同購票參加。每場次限額10人，名額有限。詳細活動內容與收費方式，請參閱報名頁面https://www.accupass.com/go/2025-05-Guanwu，也可於平日上午9點至下午5點，電洽0963511973（森之形自然教育團隊）。

    更多活動訊息歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/），及台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。

    觀霧國家森林遊樂區內林木，入秋後葉色轉為金黃、橘紅，深秋時分更見片片彩葉隨風飄落，鋪成一條通往山林深處的「自然地毯」。（圖由森之形自然教育團隊提供）

    觀霧國家森林遊樂區內林木，入秋後葉色轉為金黃、橘紅，深秋時分更見片片彩葉隨風飄落，鋪成一條通往山林深處的「自然地毯」。（圖由森之形自然教育團隊提供）

    位於海拔兩千公尺的觀霧國家森林遊樂區，四季分明、色彩變幻。（圖由森之形自然教育團隊提供）

    位於海拔兩千公尺的觀霧國家森林遊樂區，四季分明、色彩變幻。（圖由森之形自然教育團隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播