收藏一片秋日色彩 觀霧特色導覽與手作體驗10/15開放報名

農業部林業及自然保育署新竹分署推出《一片葉的記憶：觀霧遊客中心導覽與手作體驗》主題活動，結合觀霧遊客中心館內導覽與輕黏土拓印DIY。（圖由森之形自然教育團隊提供）

位於海拔兩千公尺的觀霧國家森林遊樂區，四季分明、色彩變幻。農業部林業及自然保育署新竹分署推出《一片葉的記憶：觀霧遊客中心導覽與手作體驗》主題活動，結合觀霧遊客中心館內導覽與輕黏土拓印DIY，邀請民眾在知識與創作的交融中，感受觀霧秋冬的獨特韻味，留下屬於自己的觀霧印記。

《一片葉的記憶》主題活動共規劃三場次，分別於11月22日、12月7日與12月17日，每場活動於當日下午2點30分至3點45分在觀霧遊客中心舉行。活動由觀霧遊客中心專業解說員帶領，透過館內導覽認識落葉林的植物種類與生態故事，引領民眾在戶外拾取自然落葉，親手進行輕黏土拓印，製作出獨一無二的葉片紀念。

林業及自然保育署新竹分署表示，活動將自10月15日上午8點起開放網路報名，對象為國小三年級（含）以上一般民眾，未成年者需由家長陪同購票參加。每場次限額10人，名額有限。詳細活動內容與收費方式，請參閱報名頁面https://www.accupass.com/go/2025-05-Guanwu，也可於平日上午9點至下午5點，電洽0963511973（森之形自然教育團隊）。

更多活動訊息歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/），及台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。

觀霧國家森林遊樂區內林木，入秋後葉色轉為金黃、橘紅，深秋時分更見片片彩葉隨風飄落，鋪成一條通往山林深處的「自然地毯」。（圖由森之形自然教育團隊提供）

位於海拔兩千公尺的觀霧國家森林遊樂區，四季分明、色彩變幻。（圖由森之形自然教育團隊提供）

