台中樂成宮月老聯誼條件都好頂？過來人：根本是「人肉市場」

台中樂成宮4日舉行單身聯誼，有網友感嘆參加者條件都好頂。（資料照）

台中市樂成宮的月老會在月老生日的當週六舉行牽紅線活動，今年選在10月4日舉行「樂見真愛・成就幸福」單身聯誼，安排男女共400位200對。1位網友感嘆參加的人「條件都好頂」，不過有網友回覆，這種活動是「讓一群最不會應付女人的男人，去應付最難搞的女人」直呼「在煉蠱」。

網友昨在Dcard以「月老聯誼的都科技業跟金融界？」為標題發文，看到新聞報導樂成宮的單身聯誼活動，開放報名400個名額一下就沒了，而且聽說男生名額4分鐘搶光，參加的不乏科技新貴、金融業、公教醫護，問「現在找對象是不是要先拿出條件來比」，也好奇這種活動真的能找到真愛嗎？到底另一半的職業比較重要，還是感覺比較重要？

有位參加過幾次換桌聯誼的女網友認為這是「人肉市場」，每個人都在拼命展現自己，但現實就是彼此都看不上。她自認長得好看，經常受網路雜誌邀稿刊登，自身工作是品牌開發主管，年收入超過百萬，但她在相親市場沒有後續，相親男性覺得「她不好掌控、太精明幹練」，甚至因為認為她的工作無法照顧家庭而拒絕她。

有網友認為，這種聯誼應該彼此都看不上，女生沒有經濟能力的門檻，卻想要「符合想像中年薪」的男性；男生優先條件是正妹，但自己不會社交多半不愛說話，到聯誼現場想找個能看的，結果多數都達不到標準。

也有網友指出，會參加聯誼的男性通常認為「錢才是最重要的」，以賺錢為第一位，婚後所有大小事；陪小孩、照顧小孩、夫妻相處、情緒給予、家族應對的中間橋樑角色等，通通不重要，跟這種男的結婚根本糟蹋自己，10個有9個雷，剩下1個不確定雷不雷。

不過看到照片的網友專注點在參加者都沒有特別打扮，「不說還以為員工餐廳來吃飯的」、「大家相親都不打理一下的嗎？」、「這是現場照片嗎？我以為是一群男生在被HR面試」、「這張照片裡面不管男生女生，0個人整理了他們的頭髮」、「這照片看過去男的99.999%應該是會全被女的淘汰了」、「好像在就業服務站填表申請什麼補助或求職的場合」。

