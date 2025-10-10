為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    慰問金照偷！汰除15年警假冒志工清淤 竟竊取災民13萬救命錢

    2025/10/10 17:42 記者王峻祺／花蓮報導
    光復鄉黃姓身障災民遭假冒志工竊賊，進屋偷走13萬元現金。（警方提供）

    花蓮洪災重創光復鄉，日前遭誤報受困7天7夜、滴水未沾的65歲身障黃姓災民，遭竊賊假冒志工進入屋內，偷走慰問金在內共13萬元現金，警方今天在鳳林鎮逮捕58歲黃姓犯嫌，起出7萬多元贓款，還有從其他災民家中偷來的金飾，黃嫌竟是已汰除15年的警察，讓災民大罵無天良！

    65歲黃姓身障災民傳出放置家中的現金遭竊，警方8日接獲報案調查，發現是黃男所為，他假借送餐志工到黃姓災民家中，並好意提出要進屋打掃，連續觀察2日後，趁災民不注意，偷走放在床邊包含慰問金共13萬元現金。

    花蓮警方組成專案小組追查，災區因多處監視器損壞，沿線調閱民宅監視畫面後，終於鎖定58歲黃嫌，今天持拘票與搜索票前往鳳林鎮嫌犯住處逮人，當場查獲贓款7萬3千元，另也找到其他災民的金項鍊1條、金戒指1枚及手機1支。

    據了解，黃嫌原本也是一名警察，15年前卻犯下偷竊案後被警界汰除，未料這次假冒志工身分進入災區趁火打劫，讓大批災民聞訊後齊聲撻伐，大罵「救命錢」也要偷，實在太無天良。

    黃男落網後坦承犯行，查扣的金飾屬另1名災民所有，手機內還拍有民宅外觀，警方確認同樣遭竊，受害災民原以為金飾被大水沖走，接獲警方通知，得知金飾失而復得，頻頻向員警道謝。

    警方表示，全案依竊盜罪將黃男送辦，並呼籲民眾災後勿鬆懈防竊，也強調絕不容許任何趁災作亂的不法行為，一定會依法嚴辦、絕不寬貸。

    黃嫌落網坦承犯行。（警方提供）

